Spielszene des Krippenspiels. An Heiligabend findet die Krippenfeier in der katholischen Kirche statt. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberg-Ruf

Hirschhorn. Der alte Ochse Eduard hat einen Bänderriss und der junge Esel Balduin ist nicht gut bei Stimme: So ist, salopp formuliert, die Situation im Stall von Bethlehem oder besser gesagt bei der Probe am Sonntagvormittag (16. Dezember) in der katholischen Kirche. Es geht darum, das Krippenspiel für den Familiengottesdienst an Heiligabend einzustudieren.

Unter der musikalischen Regie von Christiane und Franz Lechner funktioniert das schon seit Jahren perfekt, weil sich die beiden auf ihr Team verlassen können. Das sind Mütter und Väter, die das ganze Jahr über die Gottesdienste für Kinder ausrichten, aber eben auch die Kinder und Jugendlichen selbst, die mit ihren Rollen wachsen. So hat die Maria im Krippenspiel zwar eine Hauptrolle, aber wenn dasselbe Mädchen ein Jahr später als Engel solo von der Kanzel singt, ist das nochmals eine Steigerung, quasi ein Karrieresprung.

Christina und Franz Lechner, die beim Krippenspiel die musikalische Leitung haben. Foto: kaz

In der diesjährigen Fassung schauen Ochs und Eselein ganz schön skeptisch, als das plötzlich ein Kind in ihrer Krippe liegt. Aber dann freuen sie sich doch mit den glücklichen Eltern über die Geburt des Sohn Gottes. Nur kann Eduard, verkörpert von Anna Hölz, keinen "Ochsentanz" hinlegen. Das Mädchen muss sich wegen seiner Verletzungen an den Füßen schonen. Nele Götz wird in den letzten Tagen wohl öfters das mürrische "Iiih-Aaah" eines verärgerten jungen Esels geübt haben, verbunden mit Sätzen wie "Das ist meine Krippe, da hat keiner ein Kind reinzulegen!"

Bei der Probe macht Franz Lechner vor, wie das in etwa klingen könnte. Im Stück kommt auch ein alter Esel als Erzähler vor. Paulina schlüpft in seine Rolle, Alika wird zur Eule, die aufgeregt erzählt: "Ich saß gerade auf meinem Baum, da kam auf einmal ein ganz helles Licht. Ich musste meine Augen fast ganz zukneifen! Und dann habe ich Engel gesehn. Engel! Ganz viele!" Das gerade mal 20-minütige Krippenspiel in der katholischen Kirche ist durchaus eine aufwendige Produktion. Zwar können die Beteiligten auf einen gewissen Fundus zurückgreifen samt weißen Gewändern mit Flügeln aus Tüll, in die auch "Schnuller-Engel" passen. Doch es muss immer wieder was neu genäht werden.

Dieses Jahr war es unter anderem das Eulen-Kostüm. Für solche Handarbeiten hat Christina Lechner ein Händchen. Sie versteht es auch, die Kinder bei Laune zu halten. Viele kennt sie von der musikalischen Früherziehung an der örtlichen Musikschule, wo sie auch Flöten- und Harfenunterricht gibt. Beim Krippenspiel an Heiligabend wirken auch viele Instrumentalisten mit sowie vor und hinter den Kulissen das Kindergottesdienst-Team mit Andrea Schoofs, Stefanie Denner-Götz, Carina Franzisko und Martin Hölz.

Info: Die Aufführung des Krippenspiels findet an Heiligabend, 24. Dezember, um 16 als Krippenfeier für Familien in der katholischen Kirche in Hirschhorn statt; um 18 Uhr folgt die Christmette.