2021 werden zahlreiche Staßenbauvorhaben in Hirschhorn für Beeinträchtigungen und für Ärger sorgen: schon jetzt stauen sich Fahrzeuge an den Ampeln über die halbseitig gesperrte Stauwehrfahrbahn (links). Zu den geplanten Sanierungsvorhaben zählt auch die Zufahrtsbrücke zum Michelberg über die Gleise am Bahnhof. Foto: Hüll

Hirschhorn. (by) Zahlreiche Straßenbaumaßnahmen in und um Hirschhorn sind in diesem Jahr geplant. Dadurch wird es zu einigen gravierenden Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Einige davon plant die Stadt selbst seit einigen Jahren, andere hat sie erst vor wenigen Monaten bzw. wenigen Wochen mitgeteilt bekommen. Bürgermeister Oliver Berthold stellt die einzelnen Maßnahmen und die damit verbundenen Auswirkungen vor. Dabei geht er auch auf die Probleme mit einer übergeordneten Stelle ein.

Bahnbrücke über Unterführung von Neckarsteinacher zur Straße Schießbuckel/Michelberg. Foto: Hüll

Für die Bahnbrücke Hainbrunner Straße ist eine Bauzeit von 3. Juli bis 15. Oktober geplant, mit voraussichtlich vier mal drei Tagen Vollsperrung. Die beiden Bahnbrücken, die über die Hainbrunner Straße und über die Langenthaler Straße führen, sind mittlerweile sehr in die Jahre gekommen und müssen komplett erneuert werden. Seit Beginn von Bertholds Amtszeit als Bürgermeister sei die Stadt im Gespräch mit der Deutschen Bahn. Die Maßnahme wurde immer wieder verschoben und auch die Planung hat sich ständig geändert. Ursprünglich sei man von sechs Wochen Vollsperrung je Brücke ausgegangen, mittlerweile soll es nur wenige Tage zu einer Vollsperrung der Durchfahrt kommen. Bei allen Änderungen sei die Bahn in all den Jahren immer bemüht gewesen, die Belange der Stadt zu berücksichtigen und diese mit möglichst aktuellen Informationen zu versorgen. Berechtigte Einwände der Stadt, was die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge oder den Pkw- und Lkw-Verkehr während der Bauphase angeht, wurden immer berücksichtigt. Die Maßnahme soll größtenteils mithilfe einer Ampelregelung durchgeführt werden, so dass die Straße befahrbar bleibt.

Im gleichen Zeitraum soll die Bahnbrücke am Michelberg saniert werden, allerdings unter Vollsperrung der Bahnstrecke. Damit die Stadt nicht selbst diese Vollsperrung verursacht, wolle man die Sanierung zeitgleich mit der Sanierung der voran beschriebenen Brücken durch die Bahn durchführen. Damit entlaste man die Pendler, wenn beide Baumaßnahmen parallel laufen. Es werde somit "im Schatten" der Bahn saniert, da in diesem Jahr ohnehin die Strecke zwischen Neckargemünd und Eberbach an verschiedenen Abschnitten erneuert wird und daher ein Schienenersatzverkehr geplant war. Für die Anwohner soll es eine Ampelregelung über den Michelberg geben, für Rettungsdienste, Feuerwehr und Müllabfuhr werde im Bereich des alten Bahnüberganges am Bauhof eine provisorische Querung der Gleise errichtet. Der Schienenersatzverkehr wird am Neckar im Bereich Wolfenacker halten, so dass Pendler die Parkplätze an der Slipanlage und am Neckar nutzen können.

Für die Schleusenbrücke sei eine Bauzeit von zwölf Wochen geplant. Vermutlich sechs Wochen in den Badischen Ferien sowie sechs Wochen im Oktober unter Vollsperrung. Hierbei handelt es sich um eine Landesstraße, die in die Zuständigkeit von Hessen Mobil fällt. Die Zusammenarbeit mit dieser Behörde "ist seit Jahren sehr schwierig", klagt Berthold. Es fänden weder die Belange der Stadt Gehör, noch berücksichtige Hessen Mobil andere Baustellen, um die Einschränkungen für den Bürger möglichst gering zu halten. Über Sperrungen des Tunnels oder andere Maßnahmen würden die Bürger so spät informiert, weil die Stadt selbst die Information über die Vollsperrung immer erst so spät erhalte.

"Dass eine Maßnahme an der Schleusenbrücke geplant ist, haben wir 2020 rein zufällig erfahren", nennt der Bürgermeister ein Beispiel. Auf die Frage, warum die Stadt nicht in die Planungen mit einbezogen werde, sei die Antwort "Sie werden zu gegebener Zeit gehört" gekommen. Die ursprüngliche Planung habe eine Vollsperrung der Brücke für fünfmal sechs Wochen vorgesehen. Mittlerweile habe man erreicht, dass Fußgänger die Brücke zu jeder Zeit nutzen können, und auch die Reduzierung der Vollsperrung auf zweimal sechs Wochen seien ihm und dem Landrat bei einer Krisensitzung zugesagt worden. Zwei Tage später sei jedoch einem Unternehmen in Hirschhorn schriftlich mitgeteilt worden, dass es doch dreimal sechs Wochen seien.

Vorschlag kategorisch abgelehnt

Auch die Erreichbarkeit von Ersheim durch Rettungsdienste, Müllabfuhr und Feuerwehr sollte bei einer solchen Maßnahme eigentlich kein Problem sein. Im Bereich des Tunnels könne man die Leitplanke öffnen und somit einen schnellen Weg nach Ersheim eröffnen. Aber auch diese, bereits vorhandene, Möglichkeit sei von den zuständigen Planern als Problem angesehen und nicht gleich zugesagt worden. "Wir hätten durch diese Querung mittels einer Ampelregelung auf der Brücke auch gerne den Bürgern die Möglichkeit gegeben, Ersheim zu erreichen, dies wurde aber kategorisch bis heute abgelehnt", so Berthold. Dies wäre für die Anwohner besser als 18 Wochen über Eberbach oder Neckargemünd fahren zu müssen, um auf die andere Neckarseite zu gelangen.

Momentan suche die Verwaltung nach einer Parkmöglichkeit für Berufspendler auf beiden Neckarseiten. Auch mit dem Fährbetrieb in Neckarhausen stehe die Stadt in Verbindung, um einen Teil des Verkehrs über diese Neckarquerung abzufangen. Was den Schwerlastverkehr angeht, so sei Hessen Mobil seit Monaten eine Mitteilung schuldig wie genau der Verkehr umgeleitet werden soll. Die Firmen benötigten frühzeitig Informationsmaterial, welches sie an die Lkw-Fahrer weitergeben können, aber auch hier sei die Zusammenarbeit schwierig.

"Wir kämpfen an dieser Stelle wirklich gegen Windmühlen. Jede kleine Information, jeder Fortschritt ist hart erkämpft und benötigt unzählige Anrufe, Mails und Termine. Und selbst dann können wir uns nicht sicher sein, dass die Informationen auch tatsächlich richtig sind", kritisiert der Bürgermeister. "Wer Informationen von Hessen Mobil direkt bekommen will, Anregungen oder Beschwerden hat, kann sich auch einmal direkt an die Damen und Herren in Heppenheim wenden unter Telefon (0 62 52) 59 10 21 00 oder per E-Mail an suedhessen@mobil.hessen.de."

Die Bahnbrücken über die Langenthaler Straße (l.) und die Hainbrunner Straße (r.) müssen komplett erneuert werden. Foto: Hüll

Bis 30. Juni sollen die Arbeiten an der B 37 zwischen Eberbach und Hirschhorn dauern – mit einer Teilsperrung von (vermutlich) Anfang März bis Mitte April. Die Teilsperrung habe die Stadt Ende 2020 mitgeteilt bekommen. "Ende November fand hier ein Krisengespräch statt, in dem wir die Teilsperrung verhindern wollten", so Berthold. Bei dem Termin seien die Leitstelle Bergstraße, die Polizei, das Rote Kreuz, die Hirschhorner Feuerwehr, der Bürgermeister mit zwei Amtsleitern und zwei Damen von Hessen Mobil anwesend gewesen. "All diese Stellen mussten eineinhalb Stunden auf die Damen einreden, damit wenigstens der Notarzt und ggf. benötigte Rettungskräfte mithilfe einer Ampelregelung von Eberbach nach Hirschhorn kommen. In Heppenheim sei man nämlich der Meinung, dass dies unser Problem sei und dass der Notarzt ja über Oberzent nach Hirschhorn fahren könne." Und die Drehleiter aus Eberbach könne man ja vielleicht während der Bauphase in Hirschhorn parken – falls es brennt. Eine Sanierung in drei Streifen, so dass der Verkehr in beiden Richtungen in der Baustelle fließen kann wurde kategorisch abgelehnt. Auch hier rät Berthold den Bürgern sich bei Fragen direkt an Hessen Mobil zu wenden.

"Wir setzen uns auf jeden Fall weiterhin dafür ein, dass sich die Situation verbessert und hoffen, dass die Baustellen in Zeiten von Corona weniger Menschen beeinträchtigen, als wenn wir alle Freizeitaktivitäten uneingeschränkt wahrnehmen könnten. Und wir gehen davon aus, dass es eventuell ganz gut sein könnte, alle Maßnahmen in einem Jahr zu ertragen, anstatt viele Jahre mit Einschränkungen leben zu müssen", sagt Oliver Berthold.