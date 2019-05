Hirschhorn. (MD) Abgebrochen werden muss der Brunnen in der Neckarsteinacher Straße, weil gegenüber eine neue Stützmauer von Hessen Mobil errichtet wird. Zwar sind an der Anlage noch mehrere Schilder mit der Aufschrift "Kein Trinkwasser" zu finden. Doch kühles Nass sprudelt dort schon lange nicht mehr.

Aus Einspargründen wurde die Leitung vor etlichen Jahren abgeklemmt. In die steinernen Becken, die mittlerweile teilweise gerissen sind, wurden Pflanzen gesetzt.

Kritik gab es in der jüngsten Haupt-, Finanz- und Sozialausschusssitzung an der Informationspolitik von Hessen Mobil. Das Amt habe erst sehr spät mitgeteilt, dass die Baumaßnahme an der Mauer am heutigen Montag beginne und die Straße hier voraussichtlich bis Oktober voll gesperrt sei.