Die MTB-Kinder des TTC Haag auf dem Maulwurftrail in der Nähe von Spechbach. Foto: privat

Haag. (RNZ) Die rund 15 MTB-Kid’s (Mountainbike-Kinder) des TTC (Tischtennisclubs) Haag sind traurig und enttäuscht: Ein "Maulwurftrail" in der Nähe von Spechbach, auf dem sie oft trainieren, wird immer wieder zerstört. Wie sie mitteilen, "absichtlich von Menschen". Die von den "Freuden des Maulwurftrail" in liebevoller Arbeit gebaute Strecke sei "offiziell genehmigt" und ein "fahrtechnisches Highlight". Schon oft sind die MTB-Kids dort gewesen und alle hatten immer viel Spaß. "Dort können wir viel lernen und sind weg vom Straßenverkehr", teilen sie mit. Ihr Trainer achte streng darauf, dass die Regeln im Wald bei der Begegnung mit Wanderern und Fußgängern beachtet werden. Umso unverständlicher ist es für die Kinder, dass es Menschen gibt, die den "Maulwurftrail" absichtlich zerstören und dabei "uns Kinder und andere Mountainbiker in Gefahr bringen". Wofür, fragen sie sich, sollen wir "Verhaltensregeln lernen und beachten, wenn es anscheinend Leute gibt, die Regeln für ein Miteinander nicht kennen und ignorieren".

Der Sprunghügel ist zerstört. Foto: privat

Hinweisschilder wurden laut der Kids abgerissen oder beschädigt und es "wurde schon einmal ein Sprunghügel zerstört und Äste in die Ausweichstrecke gelegt. "Ihr großen Leute sagt doch immer, die Kinder von heute sitzen nur noch vorm Fernseher, haben nur das Handy in der Hand, hocken nur noch am PC. Jetzt, wo wir ein supertolles Freizeitangebot haben und Freude daran haben, gemeinsam zu biken, habt ihr nichts Besseres zu tun, als solche erlaubten Strecken zu ruinieren", teilen die Kinder mit. Doch sie selbst wollen sich nicht "auf das Niveau von Zerstörern begeben und auch weiterhin die Regeln beachten".

Die MTB-Kids sind seit zwei Jahren fester Bestandteil des TTC. Im Gründungsjahr 2018 waren zu Beginn drei Kinder bei den sonntäglichen Touren dabei. Im Spätjahr kam noch ein Kind dazu und seit diesem Jahr sind es 15 Kinder. Einige Ausflüge standen ebenfalls schon an.