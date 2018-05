Eberbach. (by) In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde dem Gremium auch der Bericht des Jugendreferats vorgelegt. Er umfasst die Bereiche Stadtjugendpflege und Schulsozialarbeit. Eine wesentliche Veränderung im vorigen Jahr war der Umzug des Jugendreferats im Juni aus den Räumen der Volkshochschule ins Rathaus und der damit verbundenen Reduzierung von zwei Büros zu einem.

Die soziale Arbeit an Schulen ist im vorigen Jahr weitgehend unverändert geblieben. Nach wie vor werden die Sekundarstufen der weiterführenden Schulen mit Schulsozialarbeit durch einen freien Träger abgedeckt, während sie an den beiden Grundschulen in städtischer Trägerschaft liegt.

Die Schulsozialarbeit an der Steige- und Dr.-Weiß-Grundschule umfasste die Arbeit mit Schülern, Lehrern und Eltern sowie Vor- und Nachbereitung der Angebote des sozialen Trainings in allen Klassenverbänden mit Schwerpunkt Prävention und wurde mit 40 Prozent einer Vollzeitstelle abgedeckt. Insgesamt gab es 513 Einsätze an beiden Schulen (Vorjahr: 437). Die Zahl der Einzelberatungen stieg um zehn auf 72.

Der Stellenanteil der Schulsozialarbeit an der Sonderschule (SBBZ) beträgt nach wie vor 60 Prozent. Neben Sozialtrainings wurden Projekte durchgeführt, darüber hinaus gab es Trainings zur gewaltfreien Kommunikation. Einzelgespräche mit Schülern gab es zur Konfliktbewältigung, beruflichen Orientierung, Umgang mit Emotionen wie Ängsten oder Wut.

An der Werkrealschule waren zwei Schulsozialarbeiterinnen zu 40 und zehn Prozent einer Vollzeitstelle tätig. Hauptaufgaben waren die Sozialtrainings in den Jahrgangsstufen 5 und 6. Die Einzelgespräche mit Schülern drehten sich um Konfliktbewältigung und Hilfen in persönlichen Problemlagen.

Die Schulsozialarbeiterin an der Realschule ist dienstags, donnerstags und freitags an der Schule, aktuell betreut sie acht Schülerinnen und Schüler regelmäßig. Im ersten Halbjahr hat sie drei Schüler bei der Suche nach einer Ausbildung oder weiterführenden Schule unterstützt. Mit Beginn des neuen Schuljahres betreut sie vier Schüler mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.

Die Schulsozialarbeit werde von den Schülern gut angenommen, sehr häufig aufgesucht und angefordert. Sie hat Kontakt zum Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis und Heppenheim, im Herbst kommt das Jugendamt Erbach hinzu.

Am Hohenstaufen-Gymnasium wird der Fokus der Schulsozialarbeit auf das Thema Mobbing gelegt. Vor allem die regelmäßige Prävention ab der 5. Klasse wird verfolgt. Ein Konzept sieht von diesem Schuljahr an vor, die Gemeinschaft zu fördern, damit solche Probleme gar nicht erst auftreten. Eine weitere Baustelle ist der Umgang mit den neuen Medien, da Mobbing-Probleme durch verschiedene Kommunikationsportale im Internet verstärkt werden. Weiterhin stehen Einzelfallhilfen, Elterngespräche, Beratung, Streitschlichtung und einiges mehr auf dem Programm.

Die mobile Jugendarbeit habe sich in Eberbach gut etabliert. 2017 wurde der Jugendtreff in den Kellerräumen der Dr.-Weiß-Schule von zwei Mitarbeitern des Postillion-Vereins geführt. Eine Jugendliche wurde zur Jugendleiterin qualifiziert. Die aufsuchende mobile Jugendarbeit (Streetwork) erreichte in 29 Gängen 261 Jugendliche. Hierbei handele es sich um ein niederschwelliges Angebot für Jugendliche, die noch keine Jugendtreffs besuchen.

Den größten Anteil der Jugendlichen, die den Jugendtreff besuchen, macht die Gruppe der 14- bis 17-Jährigen mit 69 Prozent aus. Der Anteil der männlichen Jugendlichen liegt bei 65 Prozent, der Anteil ohne Migrationshintergrund liegt bei 64 Prozent. Von den Jugendlichen mit Migrationshintergrund kommen 31 Prozent aus der Türkei. Der größte Anteil der Jugendlichen besucht die Werkrealschule oder Realschule. Ein Teil geht aber auch aufs SBBZ und das Gymnasium.

Im Zuge der kommunalen Jugendbeteiligung wurde der Rücklauf der Fragebögen zur möglichen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Eberbach abgeschlossen. Von 956 Bögen kamen 88 zurück (9,2 Prozent). Die Ergebnisse können auf der Homepage der Stadt Eberbach eingesehen werden. Im März 2017 startete der runde Tisch, der insgesamt drei Mal zusammenkam. Bei den "Notinseln", die hilfesuchenden Kindern eine Anlaufstelle bieten, hörten aus persönlichen Gründen die beiden ehrenamtlichen Helferinnen auf, Ersatz wurde bislang nicht gefunden. Augenblicklich gibt es in der Kernstadt und den Stadtteilen 51 Notinseln.

Das Projekt "Top secret" bietet einmal im Monat eine kostenlose Rechtsberatung für Jugendliche in der Dr.-Weiß-Schule an. Im vorigen Jahr drehte sich die rechtliche Beratung zu 80 Prozent um Fragen rund ums Elternhaus und eine Trennung oder Scheidung der Eltern. Die restlichen 20 Prozent drehten sich um Taschengeld, Ausbildungsverhältnis und Schule sowie zum Betäubungsmittelgesetz.

Seit zehn Jahren gibt es die Möglichkeit ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport zu absolvieren, es umfasst immer das Schuljahr. In Eberbach hatten bislang je fünf junge Männer und Frauen die Möglichkeit wahrgenommen.

Nach wie vor ist der Stadtteiltreff Nord in der Unteren Talstraße Anlaufstelle und Treffpunkt für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte. Die Räume werden von einer Reihe von Anbietern genutzt, um Integrationsprozesse einzuleiten oder zu unterstützen.

Am Eberbacher Ferienspaß beteiligten sich 37 Vereine, Institutionen oder Firmen mit 48 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 18 Jahre. Die Resonanz war durchweg positiv. Bedauerlicherweise beteiligte sich die Arbeiterwohlfahrt 2017 nicht.

Mit dem 2007 angeschafften städtischen Jugendbus wurden 2017 insgesamt nur noch 8009 Kilometer zurückgelegt. 2016 waren es noch 14.009. Vereine, Schulen und sonstige Organisationen hatten den Bus 31-mal angefordert, er war insgesamt 75 Tage im Einsatz.

AGL-Stadtrat Christian Kaiser wollte den Grund für den Rückgang wissen. Hauptamtsleiterin Anke Steck begründete für die erkrankte Birgit Exner den Rückgang damit, dass sich in der Zwischenzeit Vereine eigene Busse angeschafft hätten. Zudem stehe eine größere Reparatur im vierstelligen Eurobereich an. Nun soll der Bus verkauft werden.