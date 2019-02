Eberbach. (RNZ) Es wird eine Premiere: Stadt und Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) präsentieren in Zusammenarbeit mit einer Eventagentur die Food Days Eberbach. Das Streetfood-Festival soll am Wochenende des verkaufsoffenen Sonntags vom 29. bis 31. März stattfinden - entsprechend dem Austragungszeitraum der in ganz Deutschland bekannten Streetfood Tour.

Die Veranstalter schwärmen in diesem Zusammenhang von geballter kulinarischer Vielfalt, die auf ungebremste Gaumenfreude treffen wird. Und dieses Festival hat in Eberbach neben den vielfältigen Köstlichkeiten auch jede Menge Rahmenprogramm im Gepäck. Egal ob Foodtruck, Trailer oder Almhütte, egal ob Küchenchef, Hobby-Gastronom oder passionierter Feinschmecker: Wer am Herd etwas Besonderes zu bieten hat, kommt hier zusammen.

Die Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt wird sich in ihren Gerichten widerspiegeln: Von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos bis hin zu exotischen Gerichten ist alles vertreten. Auf der Streetfood-Tour werden Gastronomen, mobile Pfannenakrobaten und große Foodtrucks mit den Leibspeisen und Kochkünsten aus aller Welt zusammengeführt. Die Tage im Zeichen des leckeren Essens vereinen eine exklusive Auswahl internationaler Köstlichkeiten und bieten jedem die Möglichkeit, Essen in einem lebhaften Rahmen zu erkunden, zu entdecken und zu genießen, heißt es dazu in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Der Bereich um den Neuen Markt und die Bahnhofstraße Ost ist ab der Kreuzung Friedrichstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das Rahmenprogramm enthält neben dem verkaufsoffenen Sonntag am 31. März Livemusik und eine große Open-Air-Bühne. Hobby- und Nachwuchs-Köche werden sich in verschiedenen Grill-Wettkämpfen messen und um Preise kämpfen. Geöffnet ist Freitag von 17 bis 23, Samstag von 12 bis 23 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.