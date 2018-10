Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Feueralarm am Samstagmittag in Schönbrunn: Ein im Geräteschuppen eines Anwesens in der Kesselmühlstraße abgestellter Traktor fängt bei Schweißarbeiten Feuer. Der Brand greift umgehend auf die umliegenden im Schuppen gelagerten Teile über. Der Besitzer des Bulldogs stürzt beim Versuch, den Brand selbst zu löschen und liegt bewusstlos im Schuppen. Seine Frau wird auf das Geschehen aufmerksam und will ihm zu Hilfe eilen. Dabei erleidet sie eine Rauchvergiftung und bricht bewusstlos im Eingangsbereich des Schuppens zusammen.

Soweit die Ausgangslage bei der Jahreshauptübung der Feuerwehr Schönbrunn am Anwesen der Familie Wolf. Auch das DRK Schönbrunn war in die Übung eingebunden.

Nach der Alarmierung treffen rasch die Wehrleute mit drei Autos am Ort des Geschehens ein. Unter Einsatzleitung des stellvertretenden Kommandanten Markus Seel wird rasch das Bild der Lage klar. Die Flammen schlagen bereits aus dem Dach des Schuppens, das Feuer droht auf die angrenzende Scheune überzugreifen. Die Wasserversorgung und die enge Bebauung in diesem Gebiet erschweren die Aufstellung der Fahrzeuge und die Zufahrt weiterer Rettungskräfte.

Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wird diese aus zwei Hydranten errichtet. Schläuche werden ausgerollt und zusammengekoppelt. Der Hydrant in der Kesselmühlstraße wird angeschlossen, ein weiterer in der Hainbuchenstraße in Betrieb genommen. Dabei werden die Schläuche über den Bauernhof Hess geführt. Nach wenigen Minuten heißt es "Wasser marsch". Derweil bergen Wehrmänner die bewusstlose Frau und übergeben diese dem Roten Kreuz.

Mit schwerem Atemschutz dringen andere Kameraden in den Schuppen ein, finden rasch den Eigentümer des Bulldogs und tragen ihn ins Freie, wo sich ebenfalls das DRK um ihn kümmert. Nach gut einer halben Stunde sind die Flammen erstickt, die Wehr kann ihre Schläuche wieder einrollen und die Utensilien auf den Autos verstauen. Kommandant Nicolai Heiß bespricht vor Ort kurz mit den Führungskräften Details, ehe es zur "Manöverkritik" ins Feuerwehrhaus geht.

Aufmerksame Beobachter der Übung waren auch Bürgermeister Jan Frey, Gemeinderäte, Kreisbrandmeister Udo Dentz und der Leiter des Polizeireviers Eberbach, Gerd Lipponer. Insgesamt waren 25 Wehrleute sowie sieben DRK-Helfer im Einsatz.