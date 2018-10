Von Martina Birkelbach

Eberbach. Der Bilderbuch-Apfeltag mit einem Rekord von über 20.000 Besuchern ist gerade vorbei, schon steht das nächste Event der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) an: "Feuer und Flamme" am Freitag, 2. November. "Natürlich ist das eine Herausforderung für alle Akteure so kurz nach dem Apfeltag", sagt EWG-Vorsitzender Dietrich Müller, aber "wir sind alle bestens vorbereitet".

Bei "Feuer und Flamme" geht es etwas ruhiger zu und die Aktion findet auch nicht in der gesamten Innenstadt statt. Müller: "Es ist ein Eberbacher Treffpunkt. Man trifft sich auf ein Schwätzchen mit Freunden und Bekannten, trinkt und isst etwas -und hat natürlich auch die Gelegenheit in den Geschäften zu bummeln".

Ab 15 Uhr (bis 24 Uhr) wird an dem Freitag in der kommenden Woche (einem Tag nach Allerheiligen) die Bahnhofstraße gesperrt; ab Kreuzung Friedrichstraße sowohl in westlicher als auch in östlicher Richtung. Um 17 Uhr geht’s los.

In der Bahnhof- und in der Hauptstraße werden lodernde Fackeln und Feuerkörbe aufgestellt, die die Innenstadt in geheimnisvolles Licht tauchen. Die Freiwillige Feuerwehr wird für eine Brandwache sorgen. Laut Müller wird in der Bahnhofstraße unter anderem Familie Silbereis frisch Gegrilltes vom Schwenkgrill anbieten. Vorm Modehaus Müller sorgt diesmal das Team vom Alten Badhaus für kulinarische Köstlichkeiten. "Brotbacken live" steht bei "electroplus Reinig" auf dem Programm, "Winzerglühwein mit Schlemmerbuffet" beim Reformhaus Wolff.

Vor dem Schuhhaus Fritz Karl wird ein Partyservice die Gäste mit Chili con Carne und Glühwein verwöhnen und die "Knolle Company" bietet Kartoffelspezialitäten an. In der Hauptstraße können sich die Besucher unter anderem bei Barbara’s Beauty Boutique mit heißem "Feuer- und Flamme-Tee" wärmen.

Die EWG-Geschäfte laden bis 22 Uhr zum "XL-Shopping" ein. Eventuell wird es auch noch einzelne Illuminationen geben. Highlight werden wie in den vergangenen Jahren zwei Feuershows sein. Jeremy tritt um 10.30 Uhr vor der Michaelskirche auf und gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße West in Höhe des Schuhhauses Fritz Karl.