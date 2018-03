Von Martina Birkelbach

Hirschhorn. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen, auch das Wurfmaterial steht sortiert bereit: Der Fastnachtsumzug der Carnevalgesellschaft Hirschhorner Ritter kann am Sonntag starten. Fast zwei volle Tage war Zugmarschall Matthias Denner im Vereinsheim damit beschäftigt, die unzähligen Kisten eines regionalen Anbieters aus dem Lastkraftwagen zu entladen und für die jeweiligen Abholer bereitzustellen. Genascht hat er angeblich nicht, "nur ab zu musste ich eine Giftprobe entnehmen", sagt er lachend. Die riesigen Mengen an Leckereien sind nur für die Umzüge, an denen die Ritter teilnehmen sowie für einige Gruppen, denen die Ritter etwas besorgt haben. "Manche Gruppen besorgen ihr Wurfmaterial auch selbst", sagt der Zugmarschall.

Die Zuschauer können sich auf allerhand gefasst machen. 112 Säcke mit je 100 Beuteln Popcorn hat Denner sortiert, "das sind 11.200 Tüten". Dazu kommen Gummibärchen eines bekannten Markenherstellers mit Sitz in Bonn: "20.000 Beutel einer besonderen Karnevalmischung." Der Zugmarschall hat überprüft: "Ein Beutel wiegt acht Gramm und es befinden sich sieben Bärchen drinnen". Außerdem gibt’s 20 Boxen Chips á 30 Beutel (6000 Beutel) plus noch 600 Kilogramm Bonbons (bunte Mischung) sowie 300 Kilogramm softe Kaubonbons eines ebenfalls sehr bekannten Markenherstellers und 1200 Lollis.

Die Gruppen können ihr bestelltes Wurfmaterial am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr im Vereinsheim abholen.

Komplett neu ist in diesem Jahr der Hänger mit Aufbau, auf dem das Komitee der Ritter sich durch die Straßen und Gassen schlängeln wird.

"Eine Gemeinschaft verschworener Fastnachter", hat laut Denner einige Wochen fleißig daran gebaut. Über sechs Meter lang und etwa zwei Meter breit ist der Hänger, die hölzerne Ritterburg kann sich durchaus sehen lassen. "Der alte Wagen hatte nach über 20 Jahren Nutzung ausgedient", so der Zugmarschall.

Er selbst ist übrigens am Sonntag ab 7 Uhr auf Tour: "Erst gibt’s ein Narrenfrühstück, dann geht’s an die Straßenabsperrungen, die Ordner werden eingewiesen und um 13.59 Uhr geht’s los. Wir haben 20 eigene Ordner und 15 Security-Mitarbeiter während des Umzugs".

Denner freut sich nun vor allem "auf eine friedliche Fastnacht". Und das Wetter am Sonntag? "Strahlender Sonnenschein - Wie immer beim Hirschhorner Umzug."