Nach einem Vortrag beantworteten in Rockenau Vertreter der Stadtverwaltung und eines Fachbüros Fragen der Besucher beim ELR-Informationsabend. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Von den finanziellen Segnungen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) sollen auch die Eberbacher Ortsteile profitieren. Starten will man zunächst mit Brombach, Pleutersbach und Rockenau. Nachdem man bereits 2018 in Brombach und Pleutersbach Infoveranstaltungen zu dem Thema abgehalten hatte, war nun Rockenau an der Reihe.

Bürgermeister Peter Reichert und Ortsvorsteher Hans Leistner begrüßten in der Festhalle rund 30 interessierte Bürger. Mit dabei waren auch Bauamtsleiter Steffen Koch, Christian Vieser von der Stadtkämmerei, Liegenschaftsamtsleiter Karl Emig sowie Diplom-Ingenieurin Ines Breiding vom Mosbacher Büro für Kommunalplanung (IfK). Sie stellte den Ablauf des ELR-Programms und die damit verbundenen Fördermöglichkeiten sowie eine "Grobanalyse" anschaulich vor.

Im Vorfeld hatte sich Breiding im Rockenauer Ortskern genauer umgeschaut und war dabei auf 70 mögliche Haussanierungen, vier Scheunenumnutzungen, zwölf Gebäudeleerstände und zwei unter Denkmalschutz stehende Objekte gestoßen. Weitere 23 Häuser im Ortsetter machten von außen zwar einen guten Eindruck, könnten gleichwohl aber als förderfähig gelten. Nur für zehn Objekte neueren Baujahrs komme das nicht in Betracht. Voraussetzung bei der Modernisierung von Wohnhäusern sei nämlich grundsätzlich, dass die Gebäude vor 1950 entstanden sind. Es dürfe sich bei der Maßnahme nicht nur um ein einzelnes Gewerk wie etwa den Austausch von Fenstern handeln, sondern es müsse stets ein "Paket" geschnürt werden. Dabei gebe es von der öffentlichen Hand bis zu 30 Prozent oder maximal 50.000 Euro fürs Umnutzen leer stehender Gebäude wie etwa Scheunen für Wohnzwecke.

Schaffe man zwei Wohneinheiten darin, könne man auch doppelt profitieren. Den gleichen Fördersatz (maximal 20000 Euro) könne beanspruchen, wer Modernisierungen am Bestandsgebäude vornehme oder Baulücken erschließe. Bis zu 200.000 Euro könnten Unternehmer erhalten, die aus einer Gemengelage ziehen, sich neu ansiedeln oder ihren Betrieb erweitern. Für "gemeinwohlorientierte Projekte" gebe es sogar maximal eine halbe Million Euro. Grundsätzlich müssten Anträge zur Aufnahme in das Programm vor Beginn einer Maßnahme gestellt werden. Das Ganze laufe über die Stadt, sagte Breiding, das von ihr vertretene Büro wirke dabei eng mit. Allerdings könne man bei Durchführung von Bauvorhaben nicht die Aufgaben eines Architekten übernehmen.

Im Saal war eine Tafel aufgestellt, auf der mögliche Sanierungsobjekte farblich gekennzeichnet waren. Die war nach Ende des Vortrags dicht umlagert.