Ein Vereinsheim sowie mehrere Wohnungen sollen in der ehemaligen "Rose" am Neuen Markt entstehen. Dafür soll im hinteren Bereich ein Anbau errichtet werden. Foto: Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Zum Vereinsheim erweitert werden soll das ehemalige Gasthaus "Rose" am Neuen Markt. Einmütig signalisierte der Bauausschuss des Gemeinderats am Montag seine Zustimmung zu dem Vorhaben.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude brannte in den vergangenen Jahren zwei Mal und stand lange Zeit weitestgehend leer. Nun erwarben offenkundig zwei örtliche Architekten das Stammhaus der früheren Rosenbrauerei von der Stadt. Da beide dem Bauausschuss angehören, durften sie bei diesem Punkt an der Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen, sondern mussten im Zuschauerraum Platz nehmen.

Das Gebäude soll im rückwärtigen Teil, in dem sich früher Küche und Nebenzimmer befanden, einen Anbau erhalten. Im Untergeschoss sollen im Anbau Lagerräume ihren Platz finden. Im Bestandsgebäude sollen laut Antrag die Räume als Keller genutzt werden. Der ehemalige Gastraum im Erdgeschoss soll künftig als Vereinsheim eingerichtet werden. Der Zugang zu diesem soll vom Neuen Markt her erfolgen. Im geplanten Anbau sollen eine Küche sowie Sanitärräume hergestellt werden. Dort soll auch die Anlieferung erfolgen. Daran schließt sich nach den Plänen ein Treppenabgang an sowie ein außen liegender Treppenaufgang. Im ersten Obergeschoss soll im Bereich des Bestandsgebäudes ein Anbau errichtet werden. Über diesen sowie dem Anbau im Erdgeschoss soll der Zugang zu zwei Wohnungen geschaffen werden. Die Zugangsfläche soll auch als Terrasse genutzt werden können. Im Dachgeschoss sollen weitere zwei Wohnungen entstehen, im Spitzboden darüber nochmals zwei Appartements. Die Erschließung der Wohnungen der über dem Erdgeschoss liegenden Geschosse soll von der Brückenstraße aus über eine Außentreppe erfolgen.

Stadtbaumeister Steffen Koch schlug vor, aus ortsbildgestalterischen Gründen Teile des Treppenzugangs als Wandscheibe auszubilden. Das in diesem Bereich vorgesehene Rosenrankgerüst soll durch einen Pflanzkübel ersetzt werden, da befürchtet wurde, dass durch eine vorgesehene Nachbarbebauung dieses verdeckt würde und ein "Schmutzwinkel" entstünde. Die Ein- und Ausfahrtsituation zu den zwei Stellplätzen im hinteren Bereich des Grundstücks sieht die örtliche Straßenverkehrsbehörde als "sehr kritisch" an. Durch den Kurvenverlauf sei die Einsehbarkeit in den Verkehrsraum mangelhaft, wurde moniert. Damit muss sich jetzt das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises auseinandersetzen. Falls durch den Umfang des Bauvorhabens mehr als diese Stellplätze gebraucht werden, stellte die Stadt einen Ablöseantrag in Aussicht.

Grünes Licht gab’s vom Ausschuss auch für den Anbau eines Einfamilienhauses an ein bestehendes Gebäude in der Theodor-Frey-Straße. Dafür wurden auch Befreiungen gewährt. Diese betreffen Überschreitungen der Baugrenze, der Grundflächenzahl und der Geschossflächenzahl. Abgelehnt wurde hingegen eine Bauanfrage für ein Wohnhaus am Breitensteinweg. Bei einer Reduzierung der Geschosse des an einem privaten Erschließungsweg gelegenen Vorhabens könne man dem Anfragenden wahrscheinlich eine positivere Nachricht geben, sagte Steffen Koch. Auch dem Anbau eines Hobbyraums bei einem Anwesen in der Adolf-Eiermann-Straße stimmte das Gremium einmütig zu.