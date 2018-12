Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "I’m dreaming of a white christmas…", tönt es in angenehmer Lautstärke aus den Boxen des kleinen Kinderkarussells am Rande des Weihnachtsdorfes auf dem Neuen Markt. Oder "Let it snow…!" Doch es hilft alles nichts: Trübes Grau liegt über dem Weihnachtsmarkt, der am Sonntag dann statt mit weißer Pracht auch noch per Dauerregen aus himmlischen Höhen begossen wird.

Am Samstagvormittag aber ist es trocken. Sogar ein paar vereinzelte Sonnenstrahlen lugen dann und wann durch die Wolkendecke, als Viertklässler, Chorkinder und Theater-AG der Steige-Grundschule sich auf und vor der Bühne des Weihnachtsdorfes platzieren. Mit ihren Lehrerinnen Bärbel Weber und Brigitte Gumb haben sie wieder ein Weihnachts-Musical einstudiert, das sie den vielen Schaulustigen auf dem Neuen Markt präsentieren wollen.

Die Aufführung des Weihnachts-Musicals der Schüler der Steige-Grundschule.

Der "Zeitenmann" wird darin die Festvorbereitungen von Weihnachtswichteln und Weihnachtsmann samt seiner dauergestressten Sekretärin Frau Güldenhaar und eines ganz unhimmlisch schwarz gekleideten Engels mächtig durcheinanderwirbeln.

Niemand scheint ihn ernst zu nehmen da auf der Bühne. Deshalb sorgt der Zeitenmann dafür, dass statt weihnachtlichen Winterwetters Vögel zwitschern und linde Lüfte die Osterhasen aus dem Winterschlaf erwecken. Als der Zeitenmann weiter an der Temperaturschraube dreht und die Kinder in der Schule auch noch Hitzefrei bekommen sollen, kommt es zum handfesten musikalischen Streit zwischen Zeiten- und Weihnachtsmann. Doch die beiden versöhnen sich, und es kann endlich Weihnachten werden.

Der Applaus ist verklungen. Der eine oder andere kleine Sänger wird von Mama und Papa mit einer Fahrt auf dem Karussell belohnt. Die vom Singen hungrig gewordenen Mägen werden mit Waffeln, Pommes und Kinderpunsch gefüllt. Dann meldet sich auch schon der nächste Höhepunkt im Samstagsprogramm des Weihnachtsmarktes an: Der Posaunenchor stimmt auf der Bühne "Vom Himmel hoch, da komm’ ich her" an. Da naht es, das Christkind in Person von Jule Hock, begleitet von Engel Carla. Der zweite Engel aus der christkindlichen Leibgarde hat den Auftritt wegen Krankheit absagen müssen. Würdevoll schreitet man zur Bühne. Dort greift Christkind Jule zum Mikrofon. Doch ehe es sein Begrüßungssprüchlein loswerden kann, setzt mit lautem Geheul die Erster-Dezember-Zwölf-Uhr-Sirene ein. Jule nimmt einen neuen Anlauf - aber halt, jetzt ist es das Mittagsläuten, das die himmlischen Wesen auf der Bühne sich in Geduld üben lässt. Dann kann das Christkind endlich seine Freude über den mit 21 urigen Holzhütten und Essensständen bestückten Weihnachtsmarkt kundtun.

Die urigen Holzhütten der Weihnachtsdorfes.

Bräuche wieder aufleben zu lassen und damit Alt und Jung zu verzaubern, das sieht es als tieferen Sinn des Marktes. Das Christkind entschwindet. "Alle Jahre wieder" spielt der Posaunenchor. Leise dreht sich das nostalgische kleine Kinderkarussell zu den Klängen von "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer".

Der Duft von Glühwein und Gebrutzeltem liegt in der Luft. In den Holzhütten warten Kunsthandwerker auf Käufer. Und Björn Schmitt aus Pleutersbach fährt - im Weihnachtsmannoutfit - große und kleine Gäste mit seiner Pferdekutsche durch Eberbachs adventliche Straßen.