Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wir haben Sehnsucht. Sehnsucht nach Koffer packen, nach Sonne und Meer, nach anderen Kulturen und Seele baumeln lassen. Nachdem im vergangenen Jahr pandemiebedingt nicht viel ging, ist das Bedürfnis nach Urlaub inzwischen noch größer geworden. Kann man derzeit überhaupt Urlaub buchen? "Ja klar – wir buchen", sagt Gerald Raab, Büroleiter des Eberbacher TUI-Reisecenter. Und er betont, dass "jetzt buchen" Sinn macht.

Zum einen, weil die Preise sehr attraktiv sind und zum anderen wegen eines "Flex-Tarifs für Pauschalreisen", womit "mit null Risiko" gebucht werden kann. Er erklärt: "Derzeit merken wir wegen des Lockdowns noch eine Verunsicherung der Kunden. Corona hat die Prioritäten der Gäste verändert. Aktuell ist Flexibilität bei der Buchung sehr wichtig." Mit dem neuen Tarif können Kunden bis 14 Tage vor Anreise weltweite Flugpauschalreisen oder Unterkunftsbuchungen gebührenfrei umbuchen oder stornieren. Im Falle einer Stornierung wird der gesamte Reisepreis inklusive Flex-Tarif erstattet.

Gerald Raab. Foto: privat

Auch wenn das Eberbacher Reisebüro im aktuellen Lockdown noch für den Kundenverkehr geschlossen ist, sind die Mitarbeiter weiterhin erreichbar; telefonisch, per Mail und es können auch Termine für persönliche Beratungen vereinbart werden. "Aktuell sind immer zwei Mitarbeiter präsent im Reisebüro und dem zugehörigen Firmendienstbereich" erklärt Raab. Sobald wieder für den Kundenverkehr geöffnet werden darf, "sind wir auch wieder mit der vollen Manpower vor Ort". Büroleiter Raab ist sich sicher, dass es insbesondere in den Sommermonaten einen starken Nachholbedarf geben wird. In den Ferien im Juli und August ist es "durchaus wahrscheinlich", dass die Jets auf vielen Strecken im Mittelmeerraum und auf die Kanaren schnell ausgebucht sein werden. "Wer früh bucht, ist auf der sicheren Seite, dass sein Wunschziel, Wunschhotel und Abflughafen auch verfügbar sind", betont er.

Aktuell können die Kanarischen Inseln und auch einige Fernziele bereist werden. Wenn auch etwa Thailand noch nicht dabei ist. Für die Sommersaison bietet TUI jedoch wieder ein großes und umfangreiches weltweites Angebot an. "Schon jetzt zeichnen sich erste Trends für den Sommer ab, denn die Sehnsucht zu reisen ist ungebrochen", so Raab. Mehr und mehr Deutsche würden sich mit ihrem Sommerurlaub beschäftigen. Klassische Urlaubsziele haben laut Raab in diesem Sommer die Nase vorn: "Spanien, Griechenland und Türkei". Aber auch Urlaub in Deutschland, Österreich und Norditalien sei 2021 gefragt. "Bayern und die deutsche Ostseeküste sind in diesem Jahr sogar gefragter denn je und können im kommenden Sommer mit mehr Reisenden rechnen. In den Sommermonaten werden beliebte Unterkünfte schnell ausgebucht sein", erklärt er weiter. Im vergangenen Jahr habe es schon im Frühjahr einen Ansturm auf deutsche Urlaubsregionen gegeben, und seinerzeit wurden vielerorts die Kapazitäten knapp. "Selbstverständlich weisen wir auf die Reisebedingungen hin", erläutert der Büroleiter weiter. Wer jetzt auf die Kanaren fliegt, benötigt beispielsweise einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die Mitarbeiter geben auch Infos zu den Testmöglichkeiten. "So hat TUI einen Kooperationspartner DAsLab", der qualifizierte Tests an vielen deutschen Abflughäfen kurzfristig durchführt."

Da sich die Reisebedingungen der einzelnen Länder auch sehr schnell ändern können, verweisen die Mitarbeiter auch immer auf die Informationen des Auswärtigen Amtes. "Wir freuen uns, unsere Kunden auch bald wieder persönlich vor Ort begrüßen zu dürfen und blicken zuversichtlich auf die kommenden Wochen und Monate", sagt Raab.