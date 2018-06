Von Martina Birkelbach

Eberbach. Fotografieren ist seit vielen Jahren seine große Leidenschaft. Wenn es plötzlich schneit oder sich ein Gewitter ankündigt, ist Andreas Held kaum zu bremsen. Dann zieht er los, hat meist schon bestimmte Motive im Kopf, die er an bestimmten Plätzen bei genau den bevorstehenden Witterungsverhältnissen festhalten will. Manchmal kommt er mit 20 Bildern heim, manchmal auch mit 300.

Selbst im Urlaub drückt der 58-jährige Diplom-Biologe und Naturfotograf unermüdlich den Auslöser; "oft nicht so zur Freunde meiner Frau", sagt er lachend. "Aber sie hat sich inzwischen daran gewöhnt." Neun Kalender mit fotografischen Impressionen aus Eberbach und Umgebung hat Held bereits auf den Markt gebracht. Der zehnte für das Jahr 2019 ist ab sofort druckfrisch erhältlich.

Anlässlich dieses kleinen "Jubiläums" hat Held sich etwas Besonderes einfallen lassen und das Layout geändert. Die Kalenderblätter zeigen nun durchweg große Ansichten stimmungsvoller Motive im Panorama-Format. Bisher gab es immer kleine und große Bilder im Wechsel.

Wie Held erzählt, läuft der Verkauf der Kalender seit dem Jahr 2010 sehr gut; "sowohl bei Eberbachern als auch bei Touristen. Die Auflage liegt immer bei um die 250." Allerdings, gibt er zu, wird es immer schwieriger, neue Motive zu finden. "Aber es ist auch eine Herausforderung, immer andere Lichter, andere Blickwinkel zu finden." "Ich versuche, mich von den normalen Touristenfotos abzuheben, andere Wahrnehmungsformen zu finden - Motive die man kennt, in anderen Formen darzustellen", erklärt Held.

Durch das Panoramaformat im neuen Kalender wirken die Bilder nun auch größer und kommen insgesamt besser zur Geltung. "Viele schneiden die Bilder, nachdem das Jahr vorbei ist, auch aus, rahmen sie ein und hängen sie auf. Das ist jetzt einheitlich möglich."

Das Titelblatt (auch im Juli ohne Schriftzüge zu finden) ziert diesmal die "Abendsonne am Pulverturm"; mit starkem Weitwinkel fotografiert, kommt sogar die Struktur der Mauer ganz klar heraus. "Neujahrstag am Neckarsteig beim Breitenstein" lautet der Januar, ein Bild mit besonderer Lichtstimmung mit Gegenlicht.

"Das habe ich tatsächlich am Neujahrstag fotografiert, da war ich mit dem Hund auf Tour". Fast am Boden liegend hat Held für den Februar das neue Eberbacher Wappentier am Ortseingang festgehalten. "Fachwerk-Perspektive am Bettendorfschen Haus" gibt’s im März in der Abendsonne zu sehen. "Für mich das schönste Fachwerkhaus in Eberbach."

Der Frühling zieht im April an den Hängen der Ottohöhe ein. "Wir leben in einer Stadt mit so viel Natur außenrum. Wir sind so im Grünen mit dem Neckartal und den Wiesen. Das habe ich festgehalten."

Im Mai gibt’s einen Blick vom Ohrsberg auf Neckarwimmersbach, eingerahmt vom Frühlingsgrün. Gegen Abend ist das Junibild "Neckarufer beim Campingplatz" entstanden, vom Lauer aus. "Morgens oder abends gibt es immer das schönste Licht; abends vor allem eine Stunde vor Sonnenuntergang", sagt der Naturfotograf.

Den August ziert der "Regenbogen über dem Neckartal". Eigentlich ist es sogar ein Doppelregenbogen - aufgenommen oberhalb des Itterbergs, sorgt er für eine ganz besondere Stimmung. Meist wird am Alten Markt der "Karpfen" fotografiert. Held hat diesmal das Museum mehr ins Zentrum gelegt. Zu sehen im Septemberblatt.

Einen sonnigen Herbsttag am Blauen Hut mit der Dynamik stürzender Linien und einer vordergründigen Birke zeigt im Oktober neue Aspekte, die Herbstfärbung am Rosenturm gibt’s im November. "Anfang November kann man die besten Herbstfotos machen", so Held. Für den Dezember hat der Hobbyfotograf sogar ein wenig Schnee festgehalten.

Auf dem Leopoldsplatz blinkt die letztjährige Weihnachtsbeleuchtung; diesmal ohne das "klassische Rathaus", dafür mit dem evangelischen Gemeindehaus. "Ein Schneebild gehört immer dazu", sagt Held.

Info: Der Eberbach-Kalender 2019 von Andreas Held ist auf hochwertigem Kunstpapier (DIN A 3 Querformat, ca. 30 mal 42 Zentimeter) gedruckt und ab sofort für 28,50 Euro erhältlich im örtlichen Buchhandel und der Tourist-Info sowie bei Held unter Telefon (0 62 71) 94 57 92 (in Eberbach kostenlose Direkt-Lieferung möglich). Infos: www.naturfoto-held.de