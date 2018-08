So sehen Sieger aus: Die preisgekrönten Kühe bei der Fleckviehschau im Rahmen des Kuckucksmarkts in der Au mit ihren Besitzern, rechts Melanie und Siegfried Hess aus Schönbrunn. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Das Tier mit der Nummer 27 war das schönste. Die Kuh aus dem Stall von Michael Henrich aus Oberdielbach überzeugte die Wertungsrichter und erhielt bei der Jungviehprämierung im Rahmen der Fleckviehschau zum Kuckucksmarkt den Siegerpokal.

Platz zwei belegte ein Tier aus dem Stall des Schönbrunner Landwirts Siegfried Hess. Bei den Jungtieren setzte sich eine anderthalbjährige Kuh, ebenfalls im Besitz der Familie Hess, an die Spitze, "Reservesieger" wurde ein Tier aus der Haltung von Karlheinz Lenz aus Fahrenbach.

Fast wäre die Schau in diesem Jahr abgesagt worden. Denn mehrere Landwirte, die in der Vergangenheit mitmachten, mussten wegen Krankheitsfällen in der Familie absagen, andere kämpften mit den Folgen der Trockenheit der vergangenen Wochen und damit einhergehender Futterknappheit.

Doch Siegfried Hess, der die Schau seit Jahren in der Tradition seines bereits verstorbenen Vaters maßgeblich organisiert, ließ nicht locker und trommelte einschließlich seines eigenen Betriebes vier Landwirte zusammen. Darunter neben den Preisträgern auch der Betrieb von Peter Jungmann aus Spechbach.

Die trafen mit insgesamt 28 Jungkühen am frühen Dienstagmorgen auf dem Fetenplatz in der Au ein. Der war wieder von der Stadt hergerichtet worden. Da das Erdreich ausgetrocknet war, konnte man auf vorsorglich bereit gestelltes Einstreumaterial verzichten.

Nachdem die Tiere in Reih und Glied am Geländer festgebunden worden waren, wurden sie anschließend von ihren Besitzern mehrere Runden durchs abgesperrte Feld geführt. Diese "Ringe" waren heuer teilweise deutlich kleiner, weil eben nicht so viel Tiere wie sonst üblich dabei waren.

Begutachtet wurden die Kühe von den Schiedsrichtern Michael Schmidt von der Rinderunion Baden-Württemberg sowie Martin Gailing, der selbst praktizierender Landwirt ist. Dabei wurde vor allem auf das "Fundament", also den Körperbau, die Füße, den Rücken und die Euteranlage ein besonderes Augenmerk gerichtet. Allen Tieren ist eigen, dass sie noch nicht gekalbt haben. Allerdings waren einige trächtige Kühe dabei. Und natürlich beobachtet von jeder Menge Zuschauern, die an diesem sonnigen Sommertag in die Au gekommen waren.

Die Gäste vergaben ihre eigenen Noten und kommentierten jenseits der Absperrung lebhaft. Zum Anschauen hatte Siegfried Hess, der mit insgesamt neun Tieren dabei war, noch drei ältere Tiere und zwei Kälbchen mitgebracht. Die durften von den vielen Kindern, die mit Eltern oder Großeltern zur Schau gekommen waren, ausgiebig gestreichelt werden.

Bürgermeister Peter Reichert überreichte die Pokale für die Siegertiere bei der Jungviehprämierung. Foto: Deschner

Bürgermeister Peter Reichert dankte den Bauern, die mitgemacht hatten, und überreichte die Siegerpokale. Der Dank Reicherts galt ebenso den Sponsoren der Schau, unter denen sich umliegende ländlich geprägte Gemeinden ebenso finden wie Geldinstitute, Einzelhändler und Privatpersonen.

Das Stadtoberhaupt lud anschließend alle Akteure zum Imbiss ins große Festzelt ein. "Es ist trotz der relativ wenigen Tiere gut gelaufen", äußerte sich dabei Siegfried Hess in einer ersten Bilanz. Und will auch künftig eine solche Prämierung in Eberbach wieder stattfinden lassen. In 2019 mit hoffentlich wieder mehr Beteiligung.