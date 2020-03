Eberbach. (cum) Domi sitzt in London, hat keine Arbeit mehr und schaut Nachrichten. Marlen in München hat Blümchen auf dem Tisch, fühlt sich seltsam und wundert sich, dass sie am Donnerstag wieder zur Arbeit soll; vor kurzem war sie noch Skifahren in Tirol. Jesse in Mannheim spielt auf der Gitarre "Freude schöner Götterfunken". Tobi in Innsbruck ist sich unsicher, ob er infiziert ist und werkelt im Garten. Hamit ist von Berlin nach Eberbach ins Homeoffice geflüchtet, weiß nicht, ob er seine Kollegen die nächsten zwei Monate sieht und hat Sorge um seine Eltern.

Am Samstag lief die erste Folge von "Corona, my friends and I", eine Dokuserie des in Eberbach aufgewachsenen Filmemachers Max Damm über die Selbstisolation von sieben in Europa verstreuten Freunden in Zeiten von Corona.

"Überall sind Menschen auf dem Rückzug", sagt Damm, "aber meine Freunde und ich haben in diesen Zeiten mehr Kontakt als je zuvor. Wir skypen, teilen unseren Alltag – nur eben Online."

Die Protagonisten sind Marlen, Domi, Hamit, Viola, Jesse, Donni und Tobi., alle um die 30. Alle teilen eins: große Unsicherheit. Denn das Virus verändert ihr Leben.

"Corona, my friends and I" begleitet die sieben Freunde in der Selbstisolation durch ihren Alltag. Die Protagonisten lassen den Zuschauer in ihre Welt, teilen ihre Ängste und Unsicherheiten und lassen ihn nah an sich ran.

Was macht die Selbstisolation mit uns? Wie verändert diese Pandemie unser Leben? Und was geht dabei in uns vor? Wie geht man mit finanziellen Existenzängsten in diesen Zeiten um? Damit setzt sich die Serie auseinander – auch um den vielen schlechten Nachrichten etwas entgegenzusetzen. Zusätzlich sollen auf dem Instagram-Kanal von "Corona, my friends and I" die zugesandten Storys von Zuschauern geteilt werden, um so ein interaktives Corona-Tagebuch zu starten. Das Ziel: Durch das Teilen individueller Unsicherheiten die kollektive Angst zu verringern.

Info: Neue Folgen von "Corona, my friends and I", sind jeden Mittwoch und Sonntag von 18 Uhr an auf Youtube zu sehen.