Eberbach. (by) Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die anstehende Wahl des Eberbacher Bürgermeisters am Sonntag, 18. Oktober. Wie Hauptamtsleiterin Anke Steck im Gemeinderat mitteilte, werden die Urnen-Wahlbezirke drastisch reduziert.

Statt bisher 15 soll es nur noch 3 geben: in der Mensa der Steige-Schule, im Rathaus und in der Mehrzweckhalle. Das größte Problem seien die kleinen Wahllokale in den Ortsteilen. Als Ausgleich soll es statt bisher zwei dann vier Briefwahlvorstände geben. Man dürfe jedoch nicht ganz auf Briefwahl umstellen, sagte sie auf eine entsprechende Frage aus dem Gremium. "In Baden-Württemberg muss der Wähler die Möglichkeit haben, in ein Urnenwahllokal zu gehen", so Steck. Derzeit werde ein Sicherheitskonzept erstellt.

Die Einrichtung eines Busverkehrs für die Ortsteile, wie von Klaus Eiermann (SPD) vorgeschlagen, lehnte Steck ab: "Das hatten wir in Unterdielbach bereits und wurde nie genutzt".