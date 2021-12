Eberbach/Berlin. (fhs) Die Stadt Heidelberg erhält aus Bundesmitteln als eine von 238 Kommunen 3,75 Millionen Euro Fördergeld, um den "bestehenden Strukturen" im Einzelhandel unter die Arme zu greifen. In Eberbach war dieses Förderprogramm zwar bekannt, aber die Umstände ermöglichten keinen fristgerechten Antrag. Und im Einzelhandel müsste man sich davon unabhängig erst einmal auf ein Gesamtkonzept verständigen, um für derart kurzfristige Angebote auch durchdachte Maßnahmen in einen Förderantrag hineinschreiben zu können.

Dies ergab die Nachfrage bei Bürgermeister Peter Reichert und dem Vorsitzenden der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), Dietrich Müller. Reichert erklärt, dass die Stadtverwaltung um diese Fördermöglichkeit wusste: "Der Förderaufruf dazu wurde am 22. Juli veröffentlicht. Die Abgabe der Bewerbungen musste bis spätestens 17. September erfolgen. Das ist ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum. Eine Bewerbung hätte nur dann erfolgen können, wenn bei uns bereits ein ausgearbeiteter Handlungsauftrag des Gemeinderates in der Schublade gelegen hätte." In der Kürze dieser Zeit habe man nicht alle notwendigen Absprachen zwischen Stadtverwaltung, Gemeinderat, EWG und weiteren Beteiligten stattfinden lassen können, zumal der Bewerbungszeitraum des Förderprogramms noch in die Sommerferien fiel.

Reichert: "Wir stellen natürlich fest, dass es in den vergangenen Monaten vermehrt Förderaufrufe gab. Meist handelte es sich um coronabedingte Förderprogramme. Dabei ist festzuhalten, dass jedes dieser Programme einen anderen Schwerpunkt hat, und wir uns jedes Mal fragen müssen, ob das auch zur Gesamtstrategie von Einzelhandel und/oder Stadt passt." Reichert bezeichnet es als falsch, sich gleichsam blind um jede Förderung zu bewerben. "Dort wird ja nicht einfach nur Geld verteilt, sondern es sind damit immer auch Pflichten für die Stadt als Förderempfängerin verbunden."

Das Programm, aus dem Heidelberg jetzt eine Förderzusage erhielt, war EWG-Vorsitzendem Dietrich Müller nicht bekannt. Auch er sagt, hier benötige man ein Gesamtkonzept. Die Stadt habe ja aktuell zwei Studien zur Stadtentwicklung in Auftrag gegeben. Müller erinnert an die Zuschüsse aus dem Fassadensanierungsprogramm. Aber für Hilfen nach Corona gebe es bislang nichts Abgestimmtes unter Eberbachs Geschäftsleuten.