Eberbach. (fhs) Dass sich auch Radfahrer an die Straßenverkehrsordnung zu halten haben, betonte Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Kleeberger (CDU). Unter dem Punkt "Verschiedenes" kritisierte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung das häufig beobachtete Fehlverhalten von Radlern, in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs zu sein. Ob die Stadtverwaltung da nicht mal einschreiten könne?

Ordnungsamtsleiter Rainer Menges erklärte, dass der städtische Vollzugsdienst keinen "fließenden Verkehr" anhalten dürfe. "Wenn wir denjenigen kennen, bringen wir die Verkehrssünder bei der Polizei auch zur Anzeige."

Rainer Menges stimmte Kleeberger aber zu, dass derartiges Fehlverhalten zugenommen habe. "Und wenn ich mir die Freiheit nehme, jemanden darauf anzusprechen, bekomme ich das Gleiche zu hören wie Sie," umschrieb Menges die wenig freundlichen Antworten der Kritisierten.

Bürgermeisterstellvertreter Rolf Schieck (SPD) verwies darauf, dass es ja durchaus Ausnahmeregelungen für Radfahrer gebe, auf die dann auch eigens ein Schild in der Einbahnstraße hinweise. Warum dies nicht in der Bahnhofstraße möglich sei?

Laut Ordnungsamtsleiter Rainer Menges ist das versetzte Parken der Grund dafür. Unfallträchtige Situationen mit Radlern, die entgegen der Einbahnregelung fahren und plötzlich hinter einem parkenden Auto vor dem entgegenkommenden Wagen auftauchen, sollen so vermieden werden.