Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Malen kann ich stundenlang, - dabei vergesse ich auch oft die Zeit. Ich kann durch die künstlerische Tätigkeit abschalten - Kunst ist meine Therapie", sagt Franziska Moers, geborene Nava. Die 27-jährige Eberbacherin malt abstrakte Bilder, spielt mit geometrischen Formen, verwendet gerne Naturmotive wie Gräser oder Bäume. Und sie benutzt sehr gerne Zeitungen, "oft als Untergrund für meine Arbeiten auf Leinwänden, die dann mit Acrylfarben bemalt werden". Dabei sind bei ihr die Rhein-Neckar-Zeitung und auch die Eberbacher Zeitung gleichermaßen beliebt. "Die EZ kam immer für meine Oma, meine Eltern sind seit Jahren Abonnenten der RNZ."

Franziska, genannt Franzi, reißt und schneidet einzelne Wörter oder Überschriften aus, entscheidet sich spontan für bestimmte Ornamente, die ihr gefallen. "Die dicken Schriftzüge Eberbach und Rhein-Neckar mag ich besonders gerne - Ich bin ja auch eine geborene Eberbacherin", sagt sie lachend. Herzen aus Styropor, hergestellt mit Tapetenkleister und Zeitung, gehören ebenfalls zu ihren Kunstwerken. "Das war meine Hochzeitsdekoration", erzählt sie.

Besonders eindrucksvoll ist ihr "Zeitungshocker", der vollkommen mit Zeitungsausschnitten beklebt ist. Mehrere Tage saß sie stundenlang auf dem Boden inmitten Unmengen an Schnipseln, klebte mit Tapetenkleister und kreierte, bis der Hocker fertig war. "So einen habe ich schon mal gemacht, mit der Aachener Museums-Zeitung. Ich wollte die Zeitung verarbeiten und hatte diesen langweiligen Hocker...", sagt sie.

Schon als Kind hat Franzi gerne gemalt und gebastelt. Im Jahr 2010 hat sie am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Der Leistungskurs Kunst hat ihr künstlerisches Interesse weiter vorangetrieben. In Düren (Nordrhein Westfalen) hat sie dann eine Ausbildung zu Ergotherapeutin absolviert. "Die Ausbildung beinhaltet unter anderem auch künstlerische Aspekte, etwa Drucken, Malen, Seidenmalerei; auch Holz, Pappe oder Papier werden als therapeutische Mittel eingesetzt."

2014 kam Franzi zurück in ihre Heimatstadt Eberbach, seither arbeitet sie als Ergotherapeutin in der Heidelberger Kopfklinik. Im August 2015 heiratete sie ihren Mann Markus, vor vier Monaten brachte sie ihren süßen Sohn Matthias auf die Welt. Seither ist Franziska in Mutterschutz, und mit dem Malen ist es etwas weniger geworden. "Mit Kind habe ich im Moment weniger Zeit. Aber ich habe den kleinen Mann auch schon in der Wippe mit dem Fuß geschaukelt und dabei gemalt", erzählt sie fröhlich.

Beruflich hat sich Franzi immer um andere Menschen gekümmert, "Das Malen mache ich für mich", betont sie. Ihre Arbeit in der Kopfklinik ist sehr anspruchsvoll. "Grundsätzlich arbeiten Ergotherapeuten mit Menschen, die ein Handycap haben, oft in Rehazentren oder Kliniken. Es geht darum, die Alltagsfähigkeit der Menschen wiederherzustellen oder zu verbessern; beispielsweise nach einem Schlaganfall."

In Heidelberg ist Franzi vor allem in der Neuroonkologie tätig, sie betreut viele Schwerstkranke mit Hirntumoren. "Mit einer Patientin habe ich mal ein Bild für ihren Sohn gemalt - ein paar Wochen später ist die Patientin gestorben", erzählt sie.

Auch wenn das Künstlerische etwa neben der Wahrnehmungstherapie oder dem Hirnleistungstraining nur ein "Mosaikbaustein" ihrer Arbeit ist, es gehört dazu. "Betätigung ist ein Grundbedürfnis der Menschen", betont sie.

Zu den zwei Zeitungshockern und den Herzen haben sich bei der jungen Eberbacher Künstlerin inzwischen über 25 Bilder gesellt. Eines ziert der fette "Eberbach-Schriftzug" aus der Eberbacher Zeitung, dazu gibt’s ein abstraktes Drahtgeflecht und einen Goldrahmen.

Einige Bilder hat die 27-Jährige an Freunde und Familienmitglieder verschenkt, andere hängen in Ferienwohnungen der Eltern, nur wenige in ihrem eigenen kleinen Atelier und nur eines in ihrer Wohnung.

Ausgestellt hat sie ihre bislang namenlosen Bilder noch nicht. "Hm, vielleicht wird es mal Zeit?", fragt sie etwas schüchtern.