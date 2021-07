In den öffentlichen Verkehrsraum ragendes Grün ist ein Ärgernis und zwingt Fußgänger häufig zum Ausweichen auf die Straße. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Sommerzeit ist Blühzeit. Da wächst’s und gedeiht’s an allen Ecken und Enden. Teilweise aber sehr zum Leidwesen der Fußgänger, die sich über manchmal weit in den Gehweg hineinragende Äste und Zweige ärgern, wie uns mehrere Leser berichteten.

Besonders bei Regen sei es unangenehm, wenn das durch die Feuchtigkeit noch schwerere Grün vor einem hänge und man gezwungen sei auf die Straße auszuweichen, um an der Stelle vorbeizukommen. Ordnungsamtsleiter Rainer Menges ist das jährlich wiederkehrende Problem bekannt.

Wenn man von in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragendem Bewuchs erfahre, klingelten entweder die städtischen Vollzugsbeamten an den Haustüren der Grundeigentümer und wiesen diese auf den fälligen Rückschnitt hin. Oder man schreibe die Grundeigentümer an und setze eine Frist.

Fruchte das nicht, entferne man im Wege der Ersatzvornahme den Überwuchs und stelle die Kosten dem betroffenen Grundeigentümer in Rechnung. Auch das sei schon – in einigen wenigen Fällen – vorgekommen, so Menges.