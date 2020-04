Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Für uns ist Homeoffice nicht möglich", sagt Susanne Kochendörfer, Geschäftsführerin der Kirchlichen Sozialstation Eberbach. "Wir arbeiten regulär, sind tagtäglich im Einsatz, gehen direkt zu unseren Kunden und versorgen sie." Dabei stellt das Corona-Virus auch die Pflegefachkräfte der Institution vor besondere Herausforderungen.

"Das fängt bei Kleinigkeiten an", erläutert Kochendörfer. So müssten die Mitarbeiter jetzt immer Mundschutz tragen, wenn sie ihre Kunden besuchen. Die auch bislang schon strengen Hygienevorschriften seien noch mal verschärft worden, wobei die häufige Nutzung von Desinfektionsmitteln zuweilen auch die Haut belasten könne. Darüber hinaus sei man viel wachsamer geworden, wenn jemand huste, Fieber oder andere Erkältungssymptome zeige. Als ausgebildete Fachkräfte müssten die Mitarbeiterinnen dann die Symptome beurteilen und gegebenenfalls einen Arzt hinzuziehen.

Auch die psychische Belastung des Pflegepersonals sei gestiegen, so Kochendörfer. "Da schwingt immer eine unsichtbare Gefahr und ein Risiko mit." Keiner könne zurzeit für sich garantieren, ob er infiziert sei oder nicht. Hat der Pflegebedürftige, den man besucht, vielleicht das Virus?", lautet da schon mal die bange Frage. Könnte man am Ende die eigenen Angehörigen zu Hause anstecken? Oder gehört man als Pflegekraft möglicherweise selbst zur Risikogruppe?

Hinzu komme ein erhöhter Zeitdruck: "Man braucht einfach mehr Zeit, um die Leute aufzuklären und zu beruhigen."

Dabei sei die Lage in Eberbach bisher noch relativ unproblematisch. "In manchen Städten fahren die ambulanten Pflegedienste eigene ‚Corona-Touren‘, das gibt es zum Glück bei uns noch nicht. Da muss man zum Beispiel für jeden Hausbesuch einen frischen Schutzanzug anziehen", berichtet Kochendörfer. Bislang gebe es für den Mehraufwand an Zeit und Material keine "Corona-Vergütung", und das, obwohl das Schutzmaterial inzwischen zum bis zu zwanzigfachen Preis eingekauft werden müsse wie vor der Krise. Doch hätten Kranken- bzw. Pflegekassen in Aussicht gestellt, die zusätzlichen Kosten zu übernehmen. Dafür müssten diese nun detailliert aufgeführt, genau belegt und dann die Erstattung beantragt werden.

"Unsere Mitarbeiter sind sehr engagiert und halten gut durch", bescheinigt die Geschäftsführerin Pflege- wie Hauswirtschaftskräften. "Und unsere Kunden sind dankbar, dass wir da sind und nach wie vor alle Leistungen erbringen."

Auch habe die Sozialstation in letzter Zeit jede Menge Wertschätzung und Unterstützung bei der Beschaffung des oft knappen Schutzmaterials erfahren, vermag Susanne Kochendörfer Positives in der aktuellen schwierigen Situation zu sehen. So bekomme man aus dem privaten Umfeld der Mitarbeiter oder von Angehörigen der Patienten immer mal wieder diverse Hilfsmittel gespendet. Patienten stellten den Pflegekräften aus ihrem persönlichen Pflegepaket Mundschütze und Desinfektionsmittel zur Verfügung. "Das sind zwar zum Teil eher kleine Mengen, aber die Geste zählt", findet Kochendörfer. Von der BASF habe man kostenlos 25 Liter Händedesinfektionsmittel erhalten. Der Kosmetikhersteller Mann & Schröder aus Siegelsbach habe die Sozialstation mit Desinfektionsmittel zu günstigen Konditionen beliefert. Die in Waldbrunn ansässige Mosca GmbH habe zwanzig in einem Azubi-Projekt gefertigte Gesichtsvisiere gespendet. "Damit können wir jetzt jedes unserer Autos bestücken", freut sich Kochendörfer. Auch ein Tattoo-Studio habe Mundschütze und Desinfektionsmittel hergegeben, "da sie zurzeit ja eh nicht arbeiten können."

Mara Muth aus Eberbach habe den Mitarbeitern selbst genähte Behelfsmasken zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt, "damit sie sich im privaten Bereich schützen können. Bei der Arbeit tragen sie natürlich einen medizinischen Mundschutz". Letztere habe man inzwischen vom Gesundheitsamt erhalten. Mit Schutzanzügen hatte Eberbachs Sozialstation sich bereits frühzeitig eingedeckt. Sie sind für Besuche bei Corona-Erkrankten oder Verdachtsfällen gedacht. "Aber bisher hatten wir zum Glück noch keinen Krankheitsfall, weder bei unseren Kunden noch bei Mitarbeitern", sagt Kochendörfer.

Besonders freuen sich die Mitarbeiterinnen der Sozialstation auch über die Zusage der "Telekom", Smartphones zur Verfügung zu stellen. Mit diesen könnten die Pflegekräfte ihren allein lebenden Patienten Videotelefonie ermöglichen, "damit sie ihre Angehörigen mal wieder sehen können". Die Organisation "Stifter helfen" wolle zwei Notebooks zum selben Zweck zur Verfügung stellen.

Und natürlich bietet auch die "Nachbarschaftshilfe" der Sozialstation nach wie vor ihre Dienste an: Da deren Mitarbeiter zurzeit die von ihnen Betreuten aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen nicht besuchen können, bieten sie – auf Wunsch – telefonische Betreuung an: "Die Leute werden angerufen, damit sie in Kontakt bleiben."