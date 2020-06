Eberbach. (RNZ) Das für Freitag, 26. Juni, ab 19 Uhr auf dem Eberbacher Leopoldsplatz geplante Open-Air-Konzert mit Hartmut Tramer und Ronald J. Autenrieth muss leider verschoben werden. Die Wetterdienste melden Unwetter für die Zeit ab 18 Uhr. Das Konzert soll mit gleichem Programm am Freitag, 24. Juli, nachgeholt werden, dann eventuell sogar an gewohnter Stelle, in der idyllischen Natur auf dem Breitenstein.

Als Programm vorgesehen war eine Hommage an Beethoven, dessen 250. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wird, Autenrieth wollte sich des Meisters pianistisch annehmen. So kommen seine Variationen über ein Thema aus der 7. Sinfonie zur Uraufführung. Die geplante "Zehnte" des Klassikers wird thematisiert und natürlich erklingen auch Werke aus Autenrieths Feder, so etwa der "Kampf um das Feuer" und ein Raga aus der Prometheus-Suite.

Ein Open-Air-Konzert auf dem Breitenstein, in welchem das Thema "Heimat" mit allen Brüchen unserer Zeit thematisiert werden sollte, war den ersten noch sehr strengen Corona-Auflagen zum Opfer gefallen. Hartmut Tramer hat jedoch spannende Collagen erstellt, die mit dem Leopoldsplatzkonzert hätten erklingen sollen und nun auch auf 24. Juli verschoben sind.