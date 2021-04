Eberbach. (fhs) Nach dem Fund dreier getöteter Tiere an der Itter südlich von Schöllenbach direkt an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen vom vergangenen Samstag besteht der Verdacht, dass ein Wolf die Tiere gerissen hat. Das Senckenberg-Institut in Gelnhausen bei Frankfurt/Hanau erhält jetzt zwei unterschiedliche genetische Proben, um dies zu klären. Der genetische Nachweis könnte dann auch Hinweise darauf geben, ob die zwei Schafe sowie ein Stück Rotwild möglicherweise von dem "Odenwald-Wolf" angefallen wurden, von dem es bislang mehrere eindeutige Nachweise im Raum Mudau gegeben hat. Dieses wohl im Neckar-Odenwald-Kreis bereits heimische Tier trägt den "Namen" GW1832M. Weil die getöteten Tiere jeweils auf hessischer und badischer Seite lagen, waren die Wildtierbeauftragten des hessischen Odenwaldkreises sowie für den Rhein-Neckar-Kreis der Beauftragte des benachbarten Neckar-Odenwald-Kreises in Amtshilfe während der Osterfeiertage vor Ort, um den Schaden zu begutachten und Proben zu entnehmen. Nach Angaben von Felix Böcker vom Wildtiermonitoring der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg ist mit den Laborergebnissen des Senckenberg-Instituts in der Regel in bis zu 14 Tagen zu rechnen.