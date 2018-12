Eberbach. Auf Einladung der Stadt zeigt das "Theater auf Tour" am Freitag, 14. Dezember, um 15 Uhr im großen Saal der Stadthalle, ein neues Musicalabenteuer, für Menschen ab vier Jahren, zum 20-jährigen Jubiläum der Märchenhelden, Yoyo und Doc Croc. Das gesamte Königreich feiert die Geburt der kleinen Prinzessin Rosa - alle wurden geladen, nur die schwarze Fee nicht. In ihrem Zorn spricht die böse Fee einen Fluch aus, die kleine Prinzessin Rosa, die Königsfamilie und alle Untertanen mögen in einen langen Schlaf fallen. Obwohl Yoyo & Croc sich bemühen, können sie nicht verhindern, dass sich kurz darauf das Mädchen an einer Spindel sticht und mit dem gesamten Königreich in einen hundertjährigen Schlaf fällt. Nun müssen Yoyo & Croc einen Helden finden, der Rosa erlöst - einen, der ebenso kämpfen wie singen kann. Das ist die wohl schwierigste Aufgabe, die sie je zu lösen hatten.

Info: Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Tourist-Info, der Buchhandlung Greif und dem BuchHaus Eberbach.