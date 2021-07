Rathaus, Amtsgericht, Zigarren- und Zündholzfabrik, Museum und heute Naturparkzentrum: Gunter Sokollek schildert detailreich und anschaulich, was sich im Thalheimschen Haus in 600 Jahren verändert hat. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Wahrscheinlich ist es gut so, wie es ist. Aber viel hat nicht gefehlt und Eberbach hätte ein Schloss bekommen. 1838 soll es dafür ziemlich konkrete Pläne für gegeben haben, erzählt Stadtführer Gunter Sokollek. Am Samstag auf dem Ephrata-Platz ist eine Art halboffizieller 600-Jahr-Feier für das Thalheimsche Haus. Ohne Corona hätte es sicher ein richtiges Fest gegeben, sagt Bürgermeister Peter Reichert. Das ziemlich sicher erste steinerne Gebäude der Stadt war für diese immer wichtig und ist es auch heute noch: "Wenn es erzählen könnte…"

Gunter Sokollek kann, Mit profunder Sachkenntnis führt er detailreich und doch zügig erst durch die Geschichte und später durchs Haus. Es gehörte zu den Gütern, die den Fürsten von Leiningen als Ausgleich für die verlorenen linksrheinischen Besitzungen zugesprochen wurde. 1808 hätte die Stadt da gern ihr Rathaus eingerichtet, der Fürst war verkaufswillig, er wollte sich auf dem Ohrsberg eine Sommerresidenz bauen, daraus wurde nichts und damit auch nichts aus dem Verkauf. Später wird der Turm dann doch abgerissen, und Stadt kauft das Haus (das sich nach Aktenvermerk "in gutem baulichem Zustand"befand) samt Stallungen, Remisen, Garten für 18 400 Gulden, nach heutigem Kaufwert etwa 375.000 Euro und macht es zum Rathaus.

Im zweiten Stock wird 1854 eine Zigarren- und Zündholzfabrik eingerichtet. Später übernimmt es die staatliche Justizbehörde und quartiert dort das Amtsgericht ein. 1938 kauft die Stadt das Haus zum zweiten Mal, und richtet ein Museum ein, in der oberen Etage sind Wohnungen, einer der Mieter war der Sgraffitto-Künstler Richard Hemberger

Seit 30 Jahren ist hier der Sitz des Naturparkzentrums Neckartal-Odenwald. Im Laufe der Jahre wuchsen die Aufgaben des Naturparks, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Michaela Kahl. Zum Netz der Wanderwege (die Infotafeln werden aufwendig im Haus hergestellt) kamen Trails für Mountainbiker und – brandneu – Trekking-Routen. Im Rahmen des Auftrags zur Umweltbildung entstehen immer neue Projekte: Umwelt-Kindergärten, der "blühende Naturpark" soll für Insekten neue Lebensräume schaffen, im Herbst wird der Biber kommen. Zentral ist auch das Handlungsfeld "Nachhaltige Regionalentwicklung" mit den inzwischen gut etablierten Naturpark-Märkten, dem "Brunch auf dem Bauernhof" und, ganz neu die Vespertouren (über den Onlineshop). Im Haus finden Ausstellungen, Vorträge, Veranstaltungen statt. Im Naturpark-Plan wurde eine Strategie für die nächsten zehn Jahre erarbeitet: "Da kommen viele Aufgaben auf uns zu."

Das Naturparkzentrum ist so konzipiert, dass Besucher sich durch die Erdgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart bewegen, in der Geschichte führt jede Treppe tiefer in die Vergangenheit, von den Repräsentationsräumen mit kunstvoll gestalteten Stuckdecken bis hinauf unters Dach findet man mehr und mehr Reste des ursprünglichen Zustandes bis hin zum noch eindeutig erkennbaren Plumpsklo und der alten Dachlatten-Konstruktion mit Strohfüllung.

Ganz oben das hölzerne Dachgerüst. Besonders beeindruckt ist laut Gunter Sokollek der grob behauene dicke Balken, der sich auf dem Boden über die ganze Länge des Gebäudes erstreckt. Er liegt auf den Außenmauern auf und fängt die Deckenkonstruktion von unten ab, dazwischen sieht man sieht das Bruchsteinmauerwerk. Erkennbar sind noch einfache Verschläge: die Schlafkammern der Bediensteten. Heute gerade noch als Gerümpelkammer geeignet, in 600 Jahren hat sich schon einiges verändert.

Die Führungen durchs Thalheim’sche Haus mit Gunter Sokollek werden am Samstag, 25., und Sonntag, 26. September, wiederholt, Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Sie sind kostenlos, eine Anmeldung ist wegen begrenzter Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich unter Telefon (0 62 71) 94 22 75.

Info: Das Naturparkzentrum in der Kellereistraße 36 ist dienstags bis donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet, für Schulklassen und andere Gruppen nach Absprache, montags bis freitags auch vormittags; Telefon (0 62 71) 7 29 85, info@np-no.de)