Um ein komplettes Stockwerk wurde das Tennisheim in der Au aufgestockt, zuzüglich einer Terrasse mit Blick auf alle Plätze. Rechts am Sportheim vorbei wird derzeit noch der separate Eingang für die Sportler gepflastert. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Am Sonntag will der Eberbacher Tennisclub gegen 18 Uhr den Umbau seines Vereinsheims einweihen. Auf das bestehende Gebäude wurde innerhalb von vier Monaten ein komplettes Stockwerk draufgebaut, zusätzlich ein Balkon, der einen Rundumblick über die Tennisplätze ermöglicht. Auch wenn die Mitglieder einige Arbeitsstunden leisteten, kostet der Anbau den Verein rund 165.000 Euro.

"Es war schon seit zehn Jahren ein Problem, die Duschen und Toiletten waren einfach ungenügend", nennt Vorsitzender Hans-Jürgen Fies den Hauptgrund für den Anbau. Es war klein und eng, für die Besucher der Pizzeria, das Personal und die rund 300 Mitglieder des Vereins gab es jeweils nur eine Toilette für Frauen und Männer.

Für alle Frauen gab es nur eine Toilette. Foto: Peter Bayer

"An einem Heimspieltag mit drei Damenmannschaften kam es schon vor, dass fünf Spielerinnen vor der Toilette anstanden", sagt Fies. Seit rund fünf Jahren habe man darüber geredet, dass man etwas verändern müsse. Im Oktober vorigen Jahres wurde der Entschluss gefasst, den Umbau in Fertigbauweise – trotz Corona – anzugehen. "Wir haben einen Bauantrag gestellt, dann ging alles relativ schnell", blick der Vorsitzende zurück. Anfang Januar wurde mit den Arbeiten begonnen, zunächst die Holzständer aufgestellt. Am 15. Mai waren die Arbeiten abgeschlossen, sieht man von ein paar Pflasterarbeiten im Außenbereich für den neuen "Sportlereingang" ab.

Viel wurde dabei in Eigenleistung gemacht. "300 Stunden waren es bestimmt, die etwa 25 Mitglieder geleistet haben", schätzt Fies. Sie haben zum Beispiel den Trockenestrich verlegt, die Elektrik selbst gemacht, Fliesen verlegt, die Markisen und das Geländer an der vorgelagerten Terrasse angebracht. Obwohl der Spielbetrieb eigentlich kaum ruhte – bis Dezember und dann ab Anfang April wurde Einzel gespielt – gab es durch die Arbeiten keine Einschränkungen.

Das Vereinsheim hat durch die Aufstockung deutlich an Attraktivität gewonnen. Auf 80 Quadratmetern sind jetzt zwei geräumige Umkleiden mit Duschen und WC untergebracht, dazu noch zwei separate Toiletten. Die 9,50 auf 3,60 Meter große Terrasse ist "ein schöner Nebeneffekt" sagt Fies. Von ihr aus lassen sich die Spiele auf allen Plätzen verfolgen, was von der ebenerdigen Terrasse aus nicht möglich ist. Sie ist nur für den Sportbetrieb gedacht.

Wesentlich geräumiger sind die neuen Umkleiden mit Dusche und Toilette. Foto: Peter Bayer

Ganz billig ist der Anbau trotz Eigenleistungen mit 165.000 Euro nicht. Zwar gab es einen Zuschuss vom Badischen Sportbund über 15.000 Euro, dazu ein Crowdfunding-Projekt der Volksbank über insgesamt 20.000 Euro – die Hälfte waren Spenden, die zweite Hälfte legte die Bank drauf. Der große Rest wird durch Eigenkapital und Darlehen der Mitglieder finanziert. Zurückgezahlt werden diese Schritt für Schritt durch die Mitgliedsbeiträge.

Einen Mitgliederschwund musste der Verein als Folge der Corona-Pandemie nicht hinnehmen. Im Gegenteil. 325 Mitglieder zählt der 1929 gegründete Verein derzeit, Tendenz steigend. "Wir haben viele neue Mitglieder aus den Umlandgemeinden gewonnen, denen es bei uns gefällt", sagt Hans-Jürgen Fies. Ein Trend, der durch die neuen Räumlichkeiten sicher nicht gebremst werden dürfte.