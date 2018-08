Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. „Superschön“ war er, der 1. Eberbacher Mädelsflohmarkt, da waren sich Anbieterinnen und Kundinnen einig. Bereits um 8 Uhr hätten die ersten der insgesamt 35 Ausstellerinnen am Samstagmorgen vor der „Itterburg“ gestanden, um aufzubauen, berichtet Sabine Nolz, eine der drei Veranstalterinnen des Flohmarkt-Events von Mädels für Mädels. Aus der ganzen Region zwischen Mosbach und Neckarsteinach, Waldbrunn und natürlich aus Eberbach waren sie gekommen, um nagelneues nie Getragenes oder gut erhaltenes Aussortiertes aus dem heimischen Kleiderschrank an die Frau zu bringen. Um 9 Uhr fiel dann der Startschuss, da konnte sich jede einen Platz im Innern des ehemaligen Restaurants oder im angrenzenden „Biergarten“ aussuchen. „Am Ende waren alle mit ihrem Platz zufrieden“, weiß Nolz. „Die Atmosphäre ist freundlich und harmonisch, man hilft sich gegenseitig, gibt Sonnenschirme und Zeltdächer weiter, wenn die Sonne wandert…“

Wochenlang hatten Sabine Nolz, ihre Tochter Vera Meiser und Freundin Annette Fischer die Veranstaltung vorbereitet. In Michelstadt hatte Nolz das Konzept „Mädelsflohmarkt“ kennengelernt. Gemeinsam mit Tochter und Freundin beschloss sie: „Sowas machen wir in Eberbach auch.“ Der Eigentümer der „Itterburg“, Thilo Schäfer, ein Freund des Trios, stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung. Vera Meiser lud über soziale Medien ein und entwarf Flyer, die in Arztpraxen und Geschäften, bei Nagelstudios und Friseuren über die Veranstaltung informierten. Sabine Nolz nahm die Standreservierungen entgegen und Annette Fischer organisierte das kulinarische Angebot.

Um 11 Uhr war schließlich alles bereit für den großen Ansturm, und der ließ nicht lange auf sich warten: „Da ging’s gleich richtig gut los“, sagt Nolz. Zahllose Kundinnen von jung bis jung geblieben und vereinzelte begleitende Männer durchstöberten das riesige Angebot an Kleidung aller Art, an Schuhen, Taschen, Gürteln, Schals und Schmuck, an Duftwässern und Schminkutensilien auf der Suche nach dem ultimativen Schnäppchen.

Die beiden Schwägerinnen Franziska Schmitt und Barbara Konradi aus Eberbach zum Beispiel hatten sich im hintersten Eckchen des ehemaligen Gastraums der „Itterburg“ niedergelassen – Baustellenambiente inklusive. „Hier ist es schön kühl“, begründeten die beiden ihre Wahl. Und „es lief bis jetzt sehr gut“, gaben sie zur Mittagszeit zu Protokoll. Vor allem ausrangierte Markenklamotten wechselten dort die Besitzerin, zum Schnäppchenpreis von 6 bis 10 Euro pro Stück. „No-Name-Sachen geben wir für 2 bis 3 Euro ab“, bekundeten die beiden. Schmitt und Konradi finden die Veranstaltung „super“: „Mal ein anderer Flohmarkt. Kein Trödel, keine Antiquitäten, alles nur für Frauen – das macht die Sache übersichtlicher.“ Bei Corinna Backfisch aus Waldbrunn wartete eine beachtliche Auswahl an Modeschmuck auf Käuferinnen: „Fast alles mal geschenkt bekommen oder gekauft und dann doch nie getragen…“

Die Eberbacherinnen Sabina Hansmann und Martina von Hebel hielten derweil im von der Sonne verwöhnten Biergarten die Stellung. „Ich habe sogar zwei Wintermäntel verkauft – für 3 Euro das Stück“, freute sich Hansmann. „Toll, dass hier was für Frauen gemacht wird“, waren die beiden voll des Lobes für die Veranstalterinnen. Und „tolle Organisation – mit Crêpes- und Eisstand, Kaffeetheke und kühlen Getränken…“

„So eine Veranstaltung war längst überfällig“, fand Silke Kaufmann aus Hirschhorn. „Der Bedarf ist da, ich habe schon viel verkauft…“ Und was sagten die Kundinnen? „Wir sind sehr begeistert“, schwärmten die Eberbacherinnen Susanne Hauer und Renate Emmig, während sie nach getätigtem Einkauf ein eisgekühltes Sektchen schlürften. Hauer hatte eine wollene Winterjacke erstanden. Eine Freundin ging mit „zwei Paar Schuhen und Hosen“ nach Hause. Und einer neuen Tasche: „Die hab‘ ich mir gekauft, um meine ‚Beute‘ zu transportieren.“ Großen Anklang fand auch die Möglichkeit, das potenzielle neue Outfit im zur Umkleidekabine umfunktionierten Eingangsbereich der Gaststätte probieren zu können.

„Wir sind wieder dabei“ versprachen Ausstellerinnen wie Kundinnen am frühen Nachmittag für eine eventuelle Neuauflage des „Mädelsflohmarkts“ im nächsten Jahr. Die drei Organisatorinnen haben sie fest vor.