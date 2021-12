Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Unterm Strich steht ein Minus im Wirtschaftsplan der Städtischen Dienste Eberbach (SDE) für 2022: minus 360 000 Euro. Im Erfolgsplan des im Stadtwerke-Verbund für Wasserversorgung, Frei- und Hallenbad sowie Verkehrsbetriebe zuständigen Unternehmens klafft zwischen Einnahmen von rund 5,9 Millionen und Ausgaben von 6,26 Millionen Euro eine sechsstellige Lücke. Für Stadtwerkechef Günter Haag, der das Zahlenwerk in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats präsentierte, zeigt dieser Plan sehr deutlich, dass die SDE sowohl vom Jahresergebnis als auch in ihrer Liquidität vollständig von der Gewinnentwicklung ihres Tochterunternehmens Stadtwerke Eberbach GmbH abhängig sind. Haag metaphorisch: "Wenn die Stadtwerke Eberbach GmbH husten, bekommen die Städtische Dienste Eberbach eine Lungenentzündung".

"Hallenbadneubau, Wasser 2025 und Klimaneutralität werden bilanziell in der Stadtwerke-Gruppe abgebildet und stellen diese vor größte Herausforderungen", richtete er seinen Blick auf die bis 2025 wichtigsten Investitionen. So sollen bis dahin 11,1 Millionen Euro in die Neuordnung der Wasserversorgung fließen, in 2022 allein 4,5 Millionen. Die Anschaffung eines Mild-Hybrid-Busses schlägt 2022 mit 310 000 Euro zu Buche. Das Hallenbad macht Investitionen von 10,12 Millionen Euro erforderlich – 2022 ist der mit 615 000 Euro kleinste Batzen fällig, in den Folgejahren geht es um Millionenbeträge.

Haag beschrieb die Abhängigkeit der SDE-Jahresergebnisse von den Beteiligungserträgen der Stadtwerke Eberbach GmbH (SWE), die als kommunales Versorgungsunternehmen für die lukrativen Geschäftszweige Strom-, Gas- und Wärmeversorgung zuständig sind, und stellte fest, dass steigende Abschreibungen aufgrund von Neuinvestitionen 2025 nicht mehr durch steigende Beteiligungserträge zu kompensieren sein werden. Das Eigenkapital werde sich mittelfristig aber trotz hoher Investitionen im grünen Bereich befinden.

Projekt- und Unternehmensfinanzierung zusammen können dem Stadtwerkeleiter zufolge dazu führen, dass die Verschuldung der SDE bis 2025 auf 23,7 Millionen Euro ansteigt. Fördermittel in Höhe von 4,8 Millionen Euro versprechen in gewissem Rahmen Entlastung.

Zusammenfassend sagte Haag, dass Schulden, die bei der SDE durch Projektfinanzierungen auflaufen, vermögensmäßig gedeckt sind. Wie hoch der Bedarf zur Finanzierung des Unternehmens sein werde, hänge von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke ab. Um eine Überschuldung zu vermeiden, so Haags Forderung, sollten Unternehmensfinanzierungen über eine Kapitaleinlage der Stadt gestemmt werden.