Von Felix Hüll

Eberbach. Ihr Angebot für Wohnmobil-Touristen will die Stadt Eberbach weiter ausbauen. Die Beschlussvorlage in der jüngsten Gemeinderatssitzung zog Bürgermeister Peter Reichert allerdings noch mal zurück, weil Details überdacht werden sollen. Bei der Gelegenheit war zu erfahren, dass sich auf diesem touristischen Feld "Camper" deutlich von "Wohnmobilisten" unterscheiden.

19 zusätzliche Wohnmobilstellplätze sollen für insgesamt 60.000 Euro auf dem Festplatz in der Au zu den bereits vorhandenen hinzukommen. Die neuen Plätze wie auch die schon vorhandenen sechs beim Tennisklub kosten die Nutzer künftig Geld. Weiter umsonst bleiben die Plätze am Neckarlauer, die aber ohne Strom- und Wasserversorgung sind.

"Ich glaube, dass der Deutschlandtourismus künftig nicht weniger werden wird" begründete Bürgermeister Peter Reichert den Verwaltungsvorschlag. Auf den bisher sechs Plätzen verzeichnete die Stadt rund 400 Übernachtungen (Fahrzeugnächte) pro Jahr. Verlange man wie vorgesehen acht Euro pro Nacht und Wohnmobil, und lege man die Zahl von 1000 Übernachtungen auf den dann 25 Plätzen zugrunde, nehme man künftig jährlich 8.000 Euro ein.

Den Preis von acht Euro "sehen wir als zu günstig an. Das ist ein Schnäppchenpreis," erklärte Patrick Joho als Sprecher der CDU-Fraktion. Auch zehn Euro wären noch sehr günstig. Bürgermeister Reichert: "Wir sehen das auch als Wirtschaftsförderung an." Es gebe ja Unterschiede zwischen Campern und Wohnmobilisten, so Reichert. Der Camper, der seinen festen Stellplatz in der Regel länger nutze, nehme auch Infrastruktur in Anspruch, und "die Leute gehen ja auch in die Stadt, besuchen Gastronomie und Geschäfte."

Letzteres tun Wohnmobilisten zwar auch, aber "wenn man nur einen Tag wo ist bevor man weiterfährt, will man nicht so viel ausgeben." Als "angemessen" wertete Kerstin Thomson (AGL) den Acht-Euro-Preis. Die neuen 19 Stellplätze sah die Verwaltung auf dem Parkplatz am Freibad in direkter Nachbarschaft von Beachvolleyball-Feld, Kinderbecken und Liegewiese.

Obwohl die CDU das Vorhaben gut heiße, "sehen wir ein paar Nachteile", erklärte Joho. Bei gutem Besuch des Freibades sei dieser Autostellplatzbereich "kreuz und quer zugeparkt", was Wohnmobilen das An- und Abfahren sowie Rangieren erschwere oder gar unmöglich mache. Hinzu komme die Lautstärke des Badebetriebs, was entspannungssuchende Touristen, die nicht ins Bad gehen, stören könnte. Georg Hellmuth (CDU) bat zu bedenken, dass man an den von der Verwaltung vorgesehenen Standort aus Wohnmobilistensicht nach vorn direkt am Schwimmbadzaun stehe und nach hinten einen leeren oder zugestellten Parkplatz betrachte. Und das, wo wenige Kilometer weiter die Konkurrenz in Hirschhorn mit Stellplätzen direkt am Neckar im Grünen werben könne. Hellmuth: "Ein Stück weit mehr im Grünen hätte eine deutliche Qualitätssteigerung zufolge."

Die 60.000-Euro-Investition solle man auf jeden Fall machen, aber wenn man dafür einen besseren Platz erhalten könne, lohne es sich, die Pläne nochmals zu überdenken, so Hellmuth.

Eine Alternative könnten auch Plätze beim Jugendfetenplatz sein, räumte Bürgermeister Reichert ein. Nahe des Kunstrasenplatzes rechnet Reichert aber mit großer Staubbelastung.

Rolf Schieck (SPD) erkundigte sich, ob man wirklich Schotter als Untergrund verwenden wolle, wo doch etwa in Hirschhorn Rasenfläche zur Verfügung stehe.

Peter Wessely (FWE) bezog sich auf Erfahrungswerte von Wohnmobilfahrern, die ja auch tagsüber Eberbachs Freizeiteinrichtungen nutzten oder mit dem Fahrrad Touren abseits ihres Stellplatzes machten und zur Übernachtungszeit wohl eher keine Beeinträchtigung zu fürchten hätten, weiter draußen gelegen hingegen eventuell frei laufende Hunde.

Dietmar Polzin (FWE) erkundigte sich nach Vorkehrungen gegen Vandalismus. Bürgermeister Reichert sagte, Vorkehrungen seien getroffen, aber vandalensicher seien diese Einrichtungen alle nicht. Die Verwaltung werde die jetzt vorgebrachten Einwände prüfen und später im Mai mit neuen Vorschlägen zu Untergrund, Standort und Kostenvoranschlägen in den Rat kommen.