Zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden soll die alte Schule in Brombach. Ein genauer Zeitplan dafür steht allerdings noch nicht fest. Foto: Marcus Deschner

Eberbach-Brombach. (MD) Zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden soll die alte Schule in Brombach. Bei der gut besuchten Bürgerversammlung am Montag auf dem Parkplatz im Mitteldorf erläuterte Bürgermeister Peter Reichert, dass dies mit hohen Zuschüssen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) einhergehen soll. Derzeit probt der örtliche Gesangverein in dem Haus, wenn nicht gerade coronabedingt die Proben ausfallen. Unterm Dach ist eine Wohnung untergebracht. Auf Details der geplanten Maßnahme ging Bauamtsleiter Detlef Kermbach ein.

Da es sich bei dem Gebäude um ein denkmalgeschütztes Objekt handele, habe es Schwierigkeiten bei der Planung gegeben. Man wolle folglich wenig in die vorhandene Substanz eingreifen. Im Erdgeschoss soll nach dem Umbau ein großer Vereinsraum mit Küche entstehen. Ins erste Obergeschoss sollen ebenfalls Vereinsräume rein. Auf beiden Etagen sind sanitäre Anlagen vorgesehen. Im Dachgeschoss werde es künftig keine Wohnung mehr geben. Aufs Dach dürfe wegen der Vorgaben des Denkmalschutzamtes keine Fotovoltaik-Anlage montiert werden.

Im Oktober wolle man das Vorhaben mit den Plänen in den Gemeinderat bringen. Anschließend könne man den Bauantrag stellen und die Gewerke ausschreiben. Zu den Kosten des Projekts wollte Kermbach keine Angaben machen, "da momentan die Preise am Bau explodieren". Ebenso nicht zum Ausführungs- und Fertigstellungsdatum. Niemand brauche sich aber Sorgen um den geplanten Verkauf des früheren Rathauses machen.

Der sei zwar angedacht, erfolge jedoch frühestens nach Abschluss des Umbaus der alten Schule, versicherte Kermbach. "Zwei städtische Gebäude im Ortsteil können wir uns aber auf Dauer nicht leisten", unterstrich Peter Reichert. Hauptamtsleiterin Anke Steck informierte, dass der Kindergartenbus aus Hirschhorn in den Ferien statt um 12 Uhr auch eine Stunde später fahren könne, wie von einigen Eltern gewünscht.

Von einem Bürger angesprochen wurde die Verlegung einer Bushaltestelle im Unterdorf, da diese an einem unübersichtlichen Punkt liege. Das Thema werde seit Jahren auch schon im Ortschaftsrat diskutiert. Bislang ohne Ergebnis. Die Verwaltung will’s nun prüfen. Eine Teilnehmerin beanstandete, dass teilweise viel zu schnell durchs Dorf gefahren werde.