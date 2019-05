Eberbach. Vom 18. Mai bis 7. Juni können Mitglieder des Eberbacher Kommunalparlaments sowie alle BürgerInnen und alle Personen, die in Eberbach arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne "Stadtradeln" des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt hier. Hier kann man direkt Eberbach auswählen.

Bürgermeister Peter Reichert: "Sich bewegen, die Natur genießen, Leib und Seele trainieren, dabei die Umwelt nicht belasten, all das bietet Fahrradfahren. Was kann es Schöneres und Sinnvolleres geben?"

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren sowie um Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. So soll ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr.

Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich auf diese Weise etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Bürgermeister Peter Reichert hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürger und Interessierten an der Aktion "Stadtradeln", um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Info: www.stadtradeln.de oder Julia Scheurich & Friederike Albert. Telefon 06271/87242 ), Eberbach@Stadtradeln.de