Auf rund 22 000 Quadratmetern in der Au laden die hundert Schausteller und Fahrgeschäfte des 84. Eberbacher Kuckucksmarktes in den nächsten vier Tagen ein, Volksfestatmosphäre zu erleben und zu genießen.

Eberbach. (fhs) Mit zwei "Sicherheitsschlägen" unter drei Treffern auf den Zapfhahn hat Bürgermeister Peter Reichert am Freitagabend den 84. Eberbacher Kuckucksmarkt in der Au offiziell für eröffnet erklärt. 2019 jährt sich zum 625 mal, dass Eberbach sein Marktrecht erhielt - was 1929 der Anlass dafür war, ein Volksfest einzuführen. Wegen Ausfällen in der Kriegszeit findet es aber erst zum 84. mal statt.

Reichert startet diesmal eine Wette: Wem es tatsächlich gelingt, in den folgenden vier Festtagen bis einschließlich Dienstag tatsächlich alle Highlights an allen Veranstaltungsorten zu besuchen, alle Köstlichkeiten zu genießen oder alle Marktangebot der 100 Schausteller und Händler auf dem an die 22.000 Quadratmeter großen Festgelände zu nutzen, "der komme am Mittwoch nächster Woche aufs Rathaus, um sich einen ehrenden Händedruck bei mir abzuholen."

Samstag, 24. August: 11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz Rasendreieck auf dem Sportplatz. 11 Uhr: Zelteröffnung im großen Festzelt mit der "Sunshine Music Band". 19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt. 20 Uhr: Back to the roots "90er und 2000er Party" mit DJ Fit For Fun im Cha-Cha Zelt. 21 Uhr: Partystimmung im großen Festzelt "Friends-Live". Sonntag, 25. August: 11 bis 19 Uhr: Hubschrauber-Rundflüge mit Heliseven; Startplatz: Rasendreieck auf dem Sportplatz. 11 Uhr: Frühschoppen im großen Festzelt "Trachtenkapelle Mückenloch" 11 Uhr: Frühschoppen im Mostzelt mit "Stefan Schirmer". 18 Uhr: Trachtenabend im großen Festzelt, Trachtenträger erhalten ein Freigetränk. "Hessentaler": Bei best of Volxx-Hits, Party, Rock, abfeiern. "Bierzelt Wettbewerb": Kampf um die Krone der Bierzelt-Könige 19 Uhr: Stimmungsmusik mit "Stefan Schirmer" im Mostzelt.

Im prallvollen Zelt des neuen Festwirts Alfred Groll hörten die Besucher das "Herzlich Willkommen" Reicherts in neun Sprachen. Bürgermeister aus der Nachbarschaft halfen, die ersten tausend Liter Freibier auszuschenken, nachdem das Badnerlied verklungen war. Bereits seit dem Nachmittag hatten Kinder mit Eltern und Großeltern die Angebote des Auftakt-Familientages rege genutzt.