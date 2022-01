Eberbach. (MD) Mit einem Infostand auf dem Leopoldsplatz startete die Bürgerinitiative (BI) "Rettet den Hebert" am Samstag ihre Kampagne gegen den Bau von bis zu fünf "Windindustrieanlagen" auf dem Gelände hoch über Eberbach. Denn auf der zweithöchsten Erhebung nach dem Heidelberger Königstuhl im Kleinen Odenwald sollen im Zuge der "Energiewende" Rotoren mit einer Gesamthöhe von an die 250 Meter gebaut werden. Der Eberbacher Gemeinderat befürwortet mehrheitlich den Bau, vorbehaltlich des Ergebnisses eines für den 3. April geplanten Bürgerentscheids.

Gegen den Bau der Anlagen wendet sich die von Eberbachern und Schönbrunnern getragene Initiative und verteilte dazu auch Info-Material. Von "guten Gesprächen" mit Passanten, die hauptsächlich auf dem Wochenmarkt daneben ihre Einkäufe erledigten, sprach BI-Mitglied Bettina Greif. Der Mediziner Dr. Franz Hack aus Haag stand nicht nur als Fachmann zum Thema "Gesundheitsschädlicher Infraschall durch die Rotoren der Windräder" Rede und Antwort. Auf dem Hebert wehe zu wenig Wind, um wirtschaftlich Strom erzeugen zu können, so Hacks Überzeugung. Mit gleich hohen Investitionen in die Solartechnik ließe sich doppelt so viel Strom gewinnen wie mit den Rotoren. Von Rotoren ausgehender Infraschall bedeute auch eine Einschränkung der Schlafqualität für die Anwohner der umliegenden Orte. Zudem kämen Vögel und Fledermäuse sowie andere Lebewesen dadurch zu Schaden. Baue man die Windräder, so habe man in der Nähe des Kirchels einen Wirtschafts- und keinen Erholungswald mehr, betonte Hack. Er sieht die Bevölkerung in der Frage geteilt. "Deshalb informieren wir".

Als "Einzelkämpfer" bezog nebenan mit Klappstuhl und selbst gebasteltem Plakat Ulrich Grözinger aus Haag Stellung. Auf die Frage, ob er am Hebert Windkraft befürworte, gab er keine klare Antwort. Er strich jedoch heraus, dass diese Art der Energieerzeugung dazu gehöre und wandte sich gegen "zweifelhafte Studien". Damit Angst zu verbreiten, sei unwürdig. Klar erzeuge Windkraft Infraschall, räumte Grözinger ein. "Aber die Menge macht das Gift". Im Übrigen gebe auch das Wasserkraftwerk an der Schleuse Rockenau Infraschall ab.