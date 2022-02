Eberbach. (jbd) In den Genuss der derzeit großzügig ausgeschütteten Fördermittel aus Bundes- und Länderprogrammen will die Stadt beim Ausbau ihrer Fahrradinfrastruktur kommen. Dafür hat sie sich drei Projekte vorgenommen, die sie schon in diesem Jahr realisieren möchte: Der Neckartalradweg soll in drei Abschnitten saniert werden, der Bahnhofsbereich soll als Abstellmöglichkeiten für Räder mit einer zugangsgesicherten Sammelschließanlage und mit neun Fahrradboxen zum Einzelgebrauch ausgestattet werden. Das Vorhaben ist am Donnerstag, 17. Februar, um 17.30 Uhr Thema im Gemeinderat. Getagt wird nach der 3G-Regelung in der Stadthalle.

Als die von Radfahrern aller Art wahrscheinlich meist befahrene Strecke auf Eberbacher Gemarkung soll der Neckartalradweg in Schuss gebracht werden. In drei Abschnitten auf 1,7 Kilometern Länge sind Maßnahmen auf der Fahrbahn-Oberfläche vorgesehen. So soll zwischen Campingpark und Rudergesellschaft der bis dato nur mit Feinkies versehene Abschnitt eine richtige Tragschicht erhalten. Östlich und westlich von Pleutersbach geht es um die Erneuerung der schadhaften Asphaltdecke. Etwa 150 000 Euro wird dieses Paket kosten, man erhofft sich dafür einen Zuschuss von bis zu 90 Prozent.

Am Bahnhof ist geplant, die bereits vorhandenen Abstellmöglichkeiten um eine zugangsgesicherte Sammelschließanlage zu erweitern. Die Anlage soll sich an den Unterstand anschließen und hochwertigen Vehikeln mehr Schutz vor Diebstahl und Vandalismus bieten.

Ein Maximum an Sicherheit sollen sich die Besitzer besonders hochwertiger Räder und E-Bikes von neun Fahrradboxen vor dem Treppenaufgang zum Fußgängersteg versprechen dürfen. Mit Mieten von acht Euro pro Monat bzw. 60 Euro pro Jahr ist man dabei.

Auch für diese Vorrichtungen versprechen die Förderprogramme hohe Zuschüsse. So rechnet die Verwaltung vor, dass bis zu 90 Prozent der an die 58 000 Euro Kosten für die Sammelschließanlage erstattet werden, und man für die 42 000 Euro teuren Einzelboxen immerhin gut 19 000 Euro Beihilfe erwarten darf. Ziel dieser Investitionen, die der Rat jetzt billigen muss, ist die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs.