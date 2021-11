Die Pop-Punk-Band „Thursday in March“ steht am kommenden Samstag, 6. November, im Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße auf der Bühne. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Im Depot 15/7 stehen am Samstag, 6. November, zwei Bands auf der Bühne: Thursday in March und MadEra. Einlass ist ab 20 Uhr.

Thursday in March ist eine Pop-Punk-Band. Die Musik der fünf Rheinhessen ist Mal euphorisch, mal melancholisch, mal beides zusammen, aber immer mit viel Energie und Leidenschaft. Gepaart wird dies mit einer dynamischen Liveshow, die irgendwo zwischen der ausgelassenen Stimmung einer Collegeparty und dem bezaubernden Gefühl, von seiner ersten Liebe eine Geschichte ins Ohr geflüstert zu bekommen, schwebt.

Die Musik von MadEra ist eine vertonte Abrissbirne, die alles, was sich ihr an Ungerechtigkeit, Empathielosigkeit und Zynismus in dieser verrückten Welt in den Weg stellt, dem Erdboden gleich macht. Wuchtige Metal-Riffs, eine pulsierende Rhythm-Section und Stimmen, die zwischen wütenden Brüllern und hoffnungsvollem Gesang hin und her pendeln, legen die Zerrissenheit der menschlichen Existenz frei.