Eberbach. (fhs) Am Montsgnachmittag und in den frühen Abendstunden kontrollierte die Polizei auf der Bundesstraße 37 in Höhe von Eberbachs Kläranlage und dem Abzweig nach Igelsbach den Fahrzeugverkehr auf Fahren unter Alkohol oder dem Einfluss anderer Drogen. Zum Kontrollergebnis machten die Beamten noch keine Angaben. Es soll am Dienstag veröffentlicht werden, kündigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim an.

Auf einem eigens durch rot-weiße Hütchen abgesperrten Kontroll-Haltestreifen und mit über zehn Beamten sowie mehreren Streifenwagen und in einem Zelt überprüften die Beamten jedes einzelne durchkommende Fahrzeug. In der Zeit des montäglichen Berufsverkehrs führte die Kontrolle zu zeitweisem Aufstauen des Verkehrs in der Fahrtrichtung Neckargemünd/Hirschhorn – Eberbach/Mosbach.

Viele der nur durchgewunkenen Autofahrer passierten die Kontrollstelle mit einem nachsichtigen Lächeln auf dem Gesicht. Ernster blickten diejenigen drein, die zum Halten aufgefordert und genauer überprüft wurden.