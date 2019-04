Von Elisabeth Murr-Brück

Pleutersbach. Wolfslöcher nennen die Leute um Pleutersbach die wassergefüllten Senken am Hang oberhalb des Ortes im so genannten "Dümpfel". Warum es sie gibt, wie sie entstanden sind, weiß man nicht. Eine "ganz besondere Landschaft", sagt Harald Rupp, der Ehrenvorsitzende des Pleutersbacher Heimat- und Verkehrsvereins und Erfinder der "literarisch-kulinarischen Wanderung".

Das Konzept ist auch in diesem Jahr unverändert, eine in sich runde Sache, an der es nichts zu verbessern gibt. Auf die Triade ‚Laufen, Literatur und Leibeswohl‘ freut sich der harte Kern derer, die genau wissen, warum sie jedes Jahr dabei sind, die paar wenigen Neulinge, die das Glück hatten, noch einen der begrenzten Plätze zu kriegen sind restlos begeistert.

Die Herausforderung liegt bei den Veranstaltern. Dass sie es jedes Jahr hinkriegen, die Wanderung punktgenau auf einen (manchmal den einzigen) sonnigen Tag zu legen, kann man als schicksalhafte Belohnung für die Arbeit im Vorfeld sehen. Eine abwechslungsreiche Gehstrecke soll es sein, nicht länger als drei Stunden, ortsnah und so beschaffen, dass sie auch für Untrainierte zu bewältigen ist. Und, zumindest an zwei bis drei Fixpunkten, mit dem Auto erreichbar: Das gehört zur Logistik des kulinarischen Teils. An den Verpflegungsstationen erwarten die Wanderer Getränke und kleine, feine Snacks, das Küchenteam um die langjährige Schriftführerin und Hauswirtschaftslehrerin Annemarie Schäfer stellt sie jedes Jahr unter ein besonderes Thema.

Diesmal hatten mit ihr Nicole Rupp, Carola Scholl, Marina Verfürth und Kathrin Schauder tags zuvor stundenlang geschnippelt und gerührt: 15 Bund Radieschen und Schnittlauch, dazu Zwiebeln und Bärlauch, zwei Kilo Quark gerührt, einen ganz besonderen Linsensalat zubereitet, mit Hackbällchen und als feine Kräuterpfannkuchen und Blechkuchen gebacken.

Gewohnt gut vorbereitet hatten sich das literarische Duo Bernhard Theis und Hans Biedermann, auch sie seit Jahren fest im Programm. Auch ihre Lesungen im Wechsel-Vortrag sind thematisch gebündelt, leichte Kost, durchaus mit Tiefgang, der sich auch mal erst im Nachgang erschlossen hat, manches aus der eigenen Werkstatt.

Harald Rupp, der hier aufgewachsen ist, macht die Führung immer auch zur Lehrstunde in Sachen Heimatkunde mit Hintergrundwissen, zu dem man sonst kaum Zugang hätte, dieses Mal als Crashkurs in Sachen Erdgeschichte. Vor Urzeiten sei der Hebert wohl deutlich höher gewesen als heute, die Eiszeit hat das Gestein aufgebrochen, große Massen rutschten ab: "Man kann sich das vorstellen wie eine Schneelawine." Danach trägt heißer Wind Löss-Staub aus dem Kraichgau heran, er füllt die Hohlräume zwischen dem Geröll aus hartem Stein, das Ganze wiederholt sich einige Male im Laufe von Jahrmillionen.

Der Hebert ist ein sehr wasserreiches Gebiet, es gibt viele Rinnsale, die wieder im Erdreich versickern und ein paar hundert Meter weiter unten als Quellen erneut zutage treten. Das Geologische Institut der Universität Heidelberg untersucht das Gebiet und hat eine Theorie entwickelt, wonach es sich bei den Wolfslöchern um so genannte "Dolinen" handelt. Die sind aber ein spezifisches Naturphänomen von Kalkgebirgen, wo Wasser und die Kohlensäure der Luft den Kalk aus dem Gestein lösen.

Hier, im Buntsandstein, dürfte es das eigentlich gar nicht geben. Das Dümpfel: ein geologisches Bielefeld? Eine - noch nicht gesicherte - Erklärung: Das Wasser spült den Löss zwischen dem Geröll weg, es entstehen Hohlräume und eben die "Wolfslöcher", die so in Deutschland einzigartig wären.

Nach Erbaulichem über Bäume und Wälder ("Sie schweigen, aber sie sind nicht stumm) und erheiternd-Sarkastischem zum Thema Ehe ("Trotzdem: Das beste aller Übel") werden Sport und Bewegung literarisch kommentiert. Die Wanderer haben längst die Jacken ausgezogen, nur die beiden Hunde Lola und Luna toben. Von nun an geht’s bergab, zurück ins Dorfgemeinschaftshaus, Lola rennt, Luna hat die Schnauze voll und lässt sich tragen und behält den Überblick, wenigstens für ein paar Meter.

Nochmal wird getafelt, nochmal gelesen: Seriöses, Skandalöses, Nebulöses. Und dann sind alle gefordert, "Schüttelreime kann jeder", sagt Hennes Biedermann: "Du sollst dich nicht mit wilden Damen zanken und dem Schöpfer für die zahmen danken." Geht noch was? Biedermann hat da noch ein Buch mit gesammelten Skurrilitäten: "Es gibt Jahrhunderte, da bleibt man besser im Bett".

Es gibt Tage, da wäre das so ziemlich das Dümmste. Eine Frau, zum ersten Mal dabei, bedankt sich bei Harald Rupp: "So eine wunderbare Wanderung hab ich noch nie erlebt!"