Eberbach. (rho) Bekanntlich soll man die Ablagerungen von Hochwasser im eigenen Keller besenrein entfernen, bevor die Sedimentschichten getrocknet sind. Sonst werden sie steinhart und müssen fast mit Pressluft gelockert werden. Für städtische Freiflächen, insbesondere am Neckar, gilt das Gleiche.

Am Mittwochabend war der Scheitelwert des ersten kleinen Januar-Hochwassers so weit überschritten, dass die Stadtverwaltung einen Traktor mit Schieber einsetzen konnte, der dafür sorgt, dass sich keine Ablagerungen des Neckars auf den uferseitigen öffentlichen Parkplätzen am Lauer absetzen können. Der Schneeschieber vor dem Fahrzeug hielt die festen Bestandteile in der Schwebe, während der Pegel langsam zurückging. Im richtigen Licht besehen, eine beeindruckende Aktion, bei der der Fahrer immer wissen muss, wo die Uferkante des Neckars verläuft.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.26 Uhr

Neckarlauer ist gesperrt

Eberbach. (mabi) Das erste Hochwasser 2022 ist bald da: Der Parkplatz am Neckarlauer wurde bereits gesperrt. Mit der Überflutung des Neckarlauers wird am Dienstag, 4. Januar, gegen 24 Uhr gerechnet. Ausweichparkplätze sind im Bereich der Bundesstraße B37, in der Güterbahnhofstraße (gegenüber der Stadtwerke und unterhalb des Rewe-Marktes) sowie am "Grünen Baum". Nach Prognose der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe (HVZ) wird der Höchststand am Mittwoch, 5. Januar, gegen 17 Uhr mit einem Wasserstand von 4,90 Meter am Pegel Rockenau bzw. ca. 4,30 Meter am Neckarlauer vorhergesagt.

Info: Weitere Infos über die städtische Homepage hier, www.hvz.baden-wuerttemberg.de oder das Hochwasser-Infotelefon der Stadt Eberbach unter der 0 62 71 / 87 333.