35 Teilnehmer hatten sich am Samstag für die Demonstration angemeldet, die mit einer „Meditation gegen die Angst“ nach über eineinhalb Stunden zu Ende ging. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zum fünften Mal hatte die Initiative "Zusammenkunft für Menschlichkeit und Wahrung der Grundrechte" am Samstag zur Demonstration auf den Neuen Markt eingeladen. Unter den aufmerksamen Blicken von Ordnungsamtsleiter Rainer Menges und zwei Polizeibeamten stellten sich auch diesmal wieder einige Bürgerinnen und Bürger ein, um auf friedliche Weise ihren Unmut über diverse Auswirkungen der Corona-Krise kundzutun. 35 Personen hatten sich nach Angaben von Lydia Hildenbrand vom Veranstaltungsteam in die Teilnehmerliste eingetragen.

Nach einer Gedenkminute anlässlich des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd in den USA erwarteten die Zuhörer zahlreiche Redebeiträge. Balance-Therapeutin Ingrid Richter regte an, nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen nun einen Wandel herbeizuführen zu "mehr Menschlichkeit, Achtung und Wertschätzung aller Lebewesen", statt ins alte "Ego-Verhalten" zurückzufallen. Dafür rief sie zu "respektvoller Selbstverantwortung" auf.

Aus Neidenstein war Armin Marx gekommen, um seinen Zuhörern "ein paar ganzheitliche Fakten" zum Thema Viren vorzustellen. Bis vor wenigen Wochen war er als Polizeibeamter in Sinsheim tätig gewesen. Inzwischen widmet er sich ganz der "Neuen Medizin". Marx wandte sich in seinen Ausführungen gegen die seiner Ansicht nach von Wissenschaftlern "erdachten Hypothesen", wonach Viren Krankheiten verursachten. Vielmehr sei es die Angst vor dem Virus, die Menschen krank mache. Die Virologen sieht er auf dem "falschen Weg", Impfstoffe und das Tragen von Masken als "kompletten Nonsens". "Keine Zeitung lesen und keine Nachrichten im Fernsehen schauen lautet sein Rezept, "um sich nicht von der Angst anstecken zu lassen."

Irina Schönleber-Hartig aus Aglasterhausen zeigte sich einerseits dankbar für "die Freiheiten in diesem Land", sorgte sich aber, dass man "uns diese Werte wieder wegnimmt". Sie forderte dazu auf, "negativen Infos" die "eigene Mitte" entgegenzusetzen und "das Leben zu genießen". Bernhard Theis aus Eberbach trug Auszüge aus einem Artikel des Kolumnisten Heribert Prantl vor. Darin unterstreicht der Autor die Bedeutung von Demonstrationen als Mittel demokratischer Meinungsäußerung, fordert aber zugleich unter anderem dazu auf, "die Grundrechte nicht mit den Verfechtern des Abstrusen allein zu lassen".

Die jüngste Rednerin, Aruna Kiss (8) aus Eberbach, gab ihrem Wunsch Ausdruck, ihre Freundinnen endlich wieder treffen und umarmen und ohne Angst leben zu können. David Brych aus Mannheim war gekommen, "weil man in so einer kleinen Stadt schön mit den Menschen in Kontakt kommt und es hier keine Gefahr für Gewalt gibt". Er griff erneut das Thema "Angst vor Ansteckung" auf, das er als Instrument von Politikern sieht, Menschen gefügig zu machen. Zugleich thematisierte er seine Angst vor einem Impfzwang. Mit einer "Meditation gegen die Angst" ging die Demonstration nach mehr als eineinhalb Stunden zu Ende.