Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wo Kunstfreunde draufsteht, sollen auch künftig Kunstfreunde drin sein. Der Verein, der in Eberbach rein musikalisch unterwegs ist und als Veranstalter für hochkarätige klassische Kammerkonzerte steht, will diese Tradition auch unter neuer Leitung weiterpflegen.

"Das Publikum wusste bei den Kunstfreunden immer, was es erwartet. Wir wollen es nicht verprellen, ohne neue Zuhörer zu gewinnen", bekräftigten Gero Albert und Till Weidenhammer im ersten Gespräch seit ihrem Amtsantritt im Juni. Albert (53) wurde im Juni zum ersten Vereinsvorsitzenden und Schriftführer gewählt, Weidenhammer (41) zum zweiten Vorsitzenden und Kassenwart. Doch das neue Duo, das die langjährigen Kunstfreunde-Leitfiguren Karlheinz Mai und Günter Wiedemer beerbt, will sich auch für Neues öffnen. Die Frage, ob es dem überalterten Verein gelingen wird, endlich auch jüngere Menschen für sich und seine Arbeit zu interessieren, wird über kurz oder lang schließlich auch über seine Zukunftsfähigkeit entscheiden.

Dass ihnen die Coronapause im Konzertbetrieb jetzt ein Jahr Zeit "zum Luftholen" und zur Neuorientierung verschafft, kommt ihnen entgegen. Die noch von Mai/Wiedemer organisierte Saison 2020/21 wurde um zwölf Monate verschoben, weil der Platz im evangelischen Gemeindehaus aufgrund der Abstandsgebote nicht für alle Abonnenten reicht. Liefern müssen Albert und Weidenhammer also erst zur Saison 2022/23. Und unveräußerlich ist für sie bislang nur dies: Der klassische Bereich bleibt das wesentliche Standbein, aber stilistisch soll es Bewegung geben. "Jedes Ensemble hat auch ein modernes Stück im Programm", sagt Weidenhammer, dem wolle man sich öffnen. Auch anderen als den bevorzugten Streichinstrumenten möchten die neuen Kunstfreunde eine Bühne bieten. Gero Albert erinnert sich etwa an das aus dem Rahmen fallende Konzert eines Saxofon-Quartetts, "das fand ich besonders interessant!". Leichtere Musik, "etwas Duftigeres", stellt sich auch Till Weidenhammer vor, Musik, die weniger fokussiert ist auf Klassik und Frühromantik; die Möglichkeit, neue thematische Zusammenhänge und neue Formen zu testen: Ideen gibt es genug. Allerdings will man dabei anderen Musikveranstaltern in Eberbach nicht in die Quere kommen.

Im Blick auf den Nachwuchs lautet das Zauberwort für Gero Albert Musikvermittlung. Mit Gesprächskonzerten etwa, "man muss sehen, was möglich ist." Albert: "Es wird Aufgabe sein, auf junge potenzielle Zuhörer zuzugehen – und sie als Gruppe zu gewinnen". Von den direkten Verbindungen zum Hohenstaufen-Gymnasium und zur Pfarrgemeinde versprechen sich da beide was.

Gero Albert ist evangelischer Pfarrer in Eberbach-Süd und Vertrauenspfarrer für Kirchenmusik im Bezirk Neckargemünd-Eberbach. Der ausgebildete Kirchenmusiker besitzt reiche musikalische Erfahrung in mehrere Richtungen und ist, wie er sagt, stilistisch nicht festgelegt. Das gilt auch für den HSG-Deutsch- und Geschichtslehrer Till Weidenhammer. Musik zu machen und die Beschäftigung damit sei für ihn schon von klein auf das zeitintensivste Hobby, ließ der passionierte Chorsänger die Kunstfreunde wissen. Ihr jetziges Vereinsengagement verdankt sich bei beiden der Begeisterung für die hochwertigen Kammerkonzerte.

In der Kommunikation nach innen und nach außen sieht die neue Vereinsspitze Handlungsbedarf. Auch die Programmgestaltung soll Änderungen erfahren – inhaltlich und im Design. Und Konzerte selbst zu besprechen, lehnen Albert und Weidenhammer ab. Zu guter Letzt soll aber auch die Vereinsstruktur erneuert werden, neue Mitglieder sind dazu natürlich willkommen.

Für alle, die den Kunstfreunden schon jetzt die Treue halten, soll es am Freitag, 20. November, um 20 Uhr ein "Dankkonzert" geben. Ausführende sind Vladimir Rivkin (Violine) und Uwe Balser (Klavier), deren Auftritt im Frühjahr Corona zum Opfer gefallen war. Bei der Gelegenheit werden auch Karlheinz Mai und Günter Wiedemer verabschiedet.