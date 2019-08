Eberbach. (mabi) Zu einem Unfall kam es an der Einmündung vom Neuen Weg in die Wilhelm-Blos-Straße am Sonntagnachmittag. Ein Renault kollidierte gegen 14.50 Uhr mit einem Motorrad. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 79-jährige Renault-Fahrer von der Wilhelm-Blos-Straße nach links in den Neuen Weg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Der Motorradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe des Renault und fiel anschließend gegen ein an der Kreuzung haltendes Auto.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber, der in Höhe der Jet-Tankstelle landete, in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei gegen Abend auf Nachfrage mitteilte, hat der Motorradfahrer Glück gehabt: Er wurde nur leicht verletzt und hat die Klinik schon wieder verlassen. Später hieß es dass auch der Renault-Fahrer per Rettungshubschrauber in einige Klinik geflogen wurde, aber ebenfalls nur Prellungen hatte. Der Schaden soll rund 20.000 Euro betragen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Update: Sonntag, 18. August 2019, 21.45 Uhr