Von Peter Bayer

Eberbach. Sie wusste, dass der Odenwald schön ist – aber dass er so schön ist, das hat Andrea Lederer erst in den letzten zwei Jahren so richtig gemerkt. Seit sie ihre "Gertrud" hat, schwingt sie sich bei schönem Wetter auf ihr E-Bike und "brettert stundenlang durch die Wälder". Wobei sie das "brettern" gleich wieder relativiert: "Ich genieße den Wald". Da sind auf ihren oft vierstündigen Touren Pausen inbegriffen, in denen sie zum Beispiel die Füße im Brunnen baumeln lässt,schöne Augenblicke oder Ansichten mit ihrem Handy festhält, das immer dabei ist. Das kann zum Beispiel ein Fingerhut am Waldrand sein.

Die 56-Jährige ist keine, die das Auto für ein paar Tage oder Wochen gegen das Fahrrad eingetauscht hat, um umweltbewusster unterwegs zu sein. Sie hat kein Auto und keinen Führerschein. "Meine Eltern hatten noch nie ein Auto und ich wollte auch nie eines", sagt sie. Dass ihre Freunde damals alle den Führerschein machten, war für sie kein Ansporn. Und wenn sie denn einmal mit jemandem mitfährt, dann ist sie die beste Beifahrerin. "Ich sage nichts und genieße einfach die Fahrt."

"Ich vermisse im Alltag nichts", sagt Lederer. Den Weg zur Schule legte sie früher stets auf zwei Rädern zurück, für den Weg zur Arbeit – ein paar Meter weiter den Spitalweg hoch zum Krankenhaus – braucht sie zu Fuß gerade mal eine Minute. Und von ihrem Haus am Scheuerberg oben ist sie auch schnell in der Stadt oder bei einem nahe gelegenen Einkaufsmarkt. "Mit meinen zwei großen Gepäcktaschen kann ich alle Einkäufe erledigen." Wobei sie den Stadtinnenbereich mit ihrer "Gertrud" wenn möglich meidet. "Eberbach ist eine Katastrophe für Radfahrer", sagt sie und sieht hier noch Handlungsbedarf.

Als sie mit vier Jahren nach Eberbach kam, bekam sie auch schon gleich ihr erstes Fahrrad. "Es war rot mit Stützrädern", erinnert sie sich. Mit ihm ging es die Scheuerbergstraße hin und her, der Vater immer hintendran. Im Lauf der Zeit kamen sechs weitere Räder hinzu. 2019 hat sie sich dann ein E-Bike gekauft. Ausschlaggebend war ein Bekannter, der sie davon überzeugt hat und mit ihr nach Bammental in ein Fahrradgeschäft gefahren ist. Beide gingen in den Laden, sie sah ein Fahrrad und wusste sofort "Das ist es!". Als beide wieder hinfuhren, um das fertige Rad abzuholen, sagte ihr Bekannter plötzlich "So, jetzt holen wir die Gertrud ab". Der Name ist hängen geblieben. "Jeder kennt Gertrud, meinen Augenstern", sagt die 56-Jährige, die ihr E-Bike pflegt wie andere ihr Auto.

Über 2000 Kilometer hat Lederer in den zwei Jahren mit ihrer "Gertrud" zurückgelegt. Nicht aber bei Wind und Wetter. "Ich bin eine Schönwetterfahrerin", gesteht sie. Bei 30 oder sogar 35 Grad gibt es für sie nichts Schöneres, als ihre Gertrud aus der Garage zu holen und loszufahren. "Du merkst die Hitze gar nicht", sagt sie. Und wenn sie dann am Scheuerberg in die Pedale tritt, weiß sie meist noch nicht, wohin es gehen soll. "Ich mache die Touren aufs Geratewohl", sagt sie. Dabei verlässt sie sich auf ihren guten Orientierungssinn, der sie noch immer zurückgebracht hat.

Die Neckartalstrecke kannte sie vorher schon in- und auswendig. Seit Corona sind dort viele Radfahrer unterwegs, manchmal zu viele für sie. Weshalb sie anspruchsvollere Touren, die immerhin im Schnitt zwischen 60 und 80 Kilometer liegen, bevorzugt. Hieß es vorher noch "wer sein Rad liebt, der schiebt", sind mit ihrem E-Bike Höhen kein Problem mehr. Auch den Königsstuhl ist Lederer schon mit dem Rad hoch. Über Aussagen wie "Mit dem E-Bike musst du doch gar nichts mehr machen" kann sie sich ärgern. "Man muss trotzdem treten."

Doch egal ob früher mit oder ohne Stützräder, oder jetzt mit Motorunterstützung, eines stand und steht für Andrea Lederer fest: "Ohne Helm fahre ich nie fort, die Frisur ist mir egal". Wenn sie ältere Leute ohne Helm auf dem E-Bike sieht, fragt sie sich immer "Muss das sein?". "Ich finde das nicht gut, schließlich sind wir ungeschützt."

Neben den Radtouren mit ihrer "Gertrud" hat die 56-Jährige mit ihrem Garten noch ein weiteres Hobby. Auch aus diesem Grund ist sie froh, dass sie kein Auto hat. "Ich würde sonst wahrscheinlich alle Blumenläden abklappern", gesteht sie.