Eberbach. (pol/mare) Gleich mehrere Farbschmierereien hat es in den letzten Wochen in Eberbach gegeben. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Zwischen dem 1. August und dem 19. August verunzierten Unbekannte die Fassade der Dr. Weiß-Grundschule im Bereich der Zwingerstraße mit comic-ähnlichen Figuren.

Zwischen Dienstagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochfrüh gegen 7 Uhr beschmierten der oder die Täter nun im Bereich des Parallelwegs mehrere Betonsäulen, Hausfassaden, Fensterscheiben, den Boden und Aufsteller mit diversen Zahlenfolgen. Zudem wurde das Hohenstaufen-Gymnasium Ziel eines Schmierer-Angriffs.

Die Polizei bittet Zeugen um telefonische Meldung unter 06271/92100.