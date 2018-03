"The Wright Thing": Ein einzigartiges Projekt. Am Ostersonntag im Kulturlabor. Foto: privat

Eberbach. Am Ostersonntag, 1. April, gastiert "The Wright Thing" um 20.30 Uhr (Einlass 20 Uhr) im Kulturlabor in der Friedrich-Ebert-Straße 2. "The Wright Thing" ist ein einzigartiges Projekt, welches herausragende Sänger und Musiker aus der ganzen Welt vereint. Gegründet vom britischen Keyboarder und Bandleader Jason Wright (Incognito, Freeez), ist die Band als konstante Sensation aus der deutschen Livemusikszene nicht mehr wegzudenken. Soul, Funk, Pop, Jazz und Rock’n Roll -

"The Wright Thing" hat viele Gesichter, aber immer ist die Show geprägt von Spielfreude, spürbarer Musikalität und Entertainment auf höchstem Niveau. Viele Mitglieder der Band spielen mit nationalen und internationalen Superstars zusammen wie etwa Xavier Naidoo, The Buena Vista Social Club, Culture Beat, Captain Jack, Aura Dione, Amy Winehouse, Chakha Khan, Incognito, Terence Trent D’Arby, Gentleman, Lou Bega uva. Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo stand zu Beginn seiner Karriere regelmäßig mit The Wright Thing auf der Bühne und fand auch seine heutige Band über den nimmermüden Talentscout Jason Wright. Die Besetzung in Eberbach: Karim Amun, Louis Leibfried, Megan Hill: Vocals; Glen Turner: Gitarre; Jonathan Bozduman: Drums; Lisa Müller: Keyboards und Jason Wright: Keyboards, musikalische Leitung.

Info: Karten gibt’s im Vorverkauf im BuchHaus Eberbach, bei der Buchhandlung Greif und im Kulturamt. www.thewrightthing.de; www.kulturlabor-eberbach.de.