Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wandersfrauen und -männer sind am Rosenmontag, 4. März, gefragt. Egal welcher Abstammung, ob Eberbacher oder nicht, ob groß oder klein, jung oder alt, sie sollten nur so angezogen sein, wie man eben angezogen ist, wenn man wandert. Genauer: Wie wenn man zum Ohrsbergturm (Ohrschbergturm) hoch wandert. In solch eine wetterfeste, atmungsaktive, stabile und frisch-fröhliche Kleidung gehüllt (eventuell auch mit Stock und Hut), gilt es dann, dem Café Viktoria einen Besuch abzustatten. Dort angekommen gibt’s allerdings bei der diesjährigen Rosenmontagswette zwischen Birgit Strohauer-Valerius und dem Präsidenten der KG Kuckuck Udo Geilsdörfer noch eins obendrauf zu bewältigen. Die Wandersleute müssen noch malen. Genauer: Den "Ohrschberturm" malen.

Angst braucht man allerdings auch davor nicht zu haben, die KG Kuckuck wird allen, die sich vor der künstlerischen Tätigkeit fürchten, "unter die Arme greifen". Voraussichtlich wird Geilsdörfer "Malen nach Zahlen" anbieten. "Wir werden alles auf jeden Fall so gestalten, dass wir die Wette gewinnen", betont er tatkräftig. Und dass das der Fall sein wird, da ist der Präsident äußerst zuversichtlich: "Immerhin haben wir Kuckucke noch nie eine Wette verloren und werden auch nie eine verlieren".

Um den gesamten Ablauf nun nochmal zu verdeutlichen: Strohauer-Valerius wettet, dass die Kuckucke es nicht schaffen, am Rosenmontag zwischen 8.11 und 17.11 Uhr mindestens 111 Wandersleute ins Café Viktoria zu bringen. "Bringen" ist natürlich Quatsch, die fröhlichen Wanderer müssen schon eigenständig zu Fuß oder sonst wie anrücken. Wenn nun das Café verliert (was bislang immer der Fall war) und dementsprechend die Kuckucke gewinnen, wird es eine Spende für die Vereinskasse geben (über die sich die Kuckucke logischerweise freuen). Sollten wider aller Erwartungen die Kuckucke verlieren, wird Geilsdörfer beim nächsten Turmtreff (in diesem Jahr wieder von Juli bis September, jeweils mittwochs ab 17 Uhr) als Prinzessin in Begleitung von zwei grazilen Hofdamen dabei sein. Über den von Hubert Richter veranstalteten Turmtreff und Richters Auftritt bei den Kuckuckssitzungen als "Wächter vum Ohrschbergturm" kam man übrigens überhaupt erst auf die Idee des Themas der diesjährigen Wette. Und so wird Richter auch als "Maskottchen" der Rosenmontagswette fungieren.

"Wir bitten die Bevölkerung am Rosenmontag in Café Viktoria zu wandern, dort vielleicht noch etwas zu verzehren und dann noch ein Bild des wunderschönen Ohrschbergs zu malen", ruft Geilsdörfer auf. Sehr willkommen sind auch Kindergarten- oder Krippengruppen. Florian Bäcker-Valerius hat sich natürlich auch etwas einfallen lassen: Er kreiert Surprise-Ohrschbergberliner mit Überraschungsfüllung.

Für Blätter, Stifte und sonstige Malutensilien wird im Café gesorgt sein. Alle Gemälde werden "uffgehängt".