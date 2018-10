Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Zum neunten Mal in Folge kommt die Stadt im Haushaltsjahr 2019 ohne Neuverschuldung zurecht. Zum letzten Mal für lange Zeit. Schon 2020 rechnet Stadtkämmerer Patrick Müller mit einer Kreditaufnahme von über 6 Millionen Euro. Und in den Folgejahren könnte es in 7-Millionen-Schritten weitergehen bis dahin, wo Eberbach dieses Leben auf Pump nicht mehr genehmigt bekommt. Aber soweit sind wir noch nicht. Bürgermeister Peter Reichert verströmte bei der Einbringung des neuen Haushalts im Gemeinderat bei aller Nachdenklichkeit vor allem Optimismus, rückte die Leistungsfähigkeit, die gemeinsamen Anstrengungen aller in allen gesellschaftlichen Bereichen in den Blickpunkt, die "kommunale Großfamilie", und stellte fest: Eberbach konnte sich in den vergangenen Jahren kräftig konsolidieren und sich ein beachtliches Polster schaffen, "das hat es in der Geschichte unserer Stadt so und in der kurzen Zeit wohl noch nie gegeben".

Im Entwurf weist der Etat für 2019 ein Volumen von rund 50 Millionen Euro aus. Ausgeglichen ist er nicht, es fehlen rund 1,9 Millionen: 39,3 Millionen an ordentlichen Erträgen stehen 41,2 Millionen Euro ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Aber dieser "Haushalt wird zeigen, dass wir langjährige Planungen umsetzen und damit in die Zukunft unserer Stadt kräftig investieren", sagte Reichert, die wirtschaftlichen Bedingungen sind günstig. In Summe sollen im kommenden Jahr fast 9,8 Millionen Euro investiert werden - Geld, das allein aus liquiden Mitteln stammt. Die werden zum 1. Januar 2019 von 14,9 auf 6,5 Millionen Euro abschmelzen, wie der Kämmerer ausführte.

Mit der Feuerwehrhaus-Sanierung soll laut Reichert eine der kostenintensivsten Maßnahmen der Stadt und die teuerste seiner Amtszeit angestoßen werden. Weitere aufwendige Projekte sind die Fassade am Hohenstaufen-Gymnasium, der Neubau des Kindergartens Regenbogen, messtechnische Ausrüstung der Regenüberlaufbecken, Kanalsanierung, Stadthalle, Gemeindeverbindungsweg Brombach-Heddesbach, Försterei. "Und wir schlagen Ihnen vor, ein Toilettenhäuschen am Bahnhof zu errichten", sagte Reichert.

Die geplante Betonsanierung der Tiefgarage wird die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber diesem Jahr um 1,5 Millionen auf knapp 10,6 Millionen Euro hochtreiben. In dieser Liste finden sich außerdem die Schulen, das Feuerwehrhaus Friedrichsdorf, das alte Schulhaus in Brombach. Um 400.000 Euro höher als heuer werden mit 9,2 Millionen Euro die Personalausgaben zu Buche schlagen.

Gewerbesteuern werden laut Patrick Müller im nächsten Jahr nicht mehr so üppig sprudeln wie 2018. Während der Ansatz hier am selben Abend auf stolze 9,5 Millionen Euro nach oben korrigiert werden konnte, kalkuliert die Kämmerei für 2019 nur noch mit 7,5 Millionen aus diesem Topf. Die Einkommenssteuer wird mit 7,6 Millionen, das Grundsteueraufkommen mit 2,2 Millionen Euro (plus 700.000 ) veranschlagt. Aufgrund der 2017 gestiegenen Steuerkraft schrumpfen im nächsten Etat die Schlüsselzuweisungen um 500.000 Euro auf 7,3 Millionen Euro. Nicht vollständig erwirtschaften wird Eberbach die Abschreibungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro, so Müller.

Die größten Risiken für den Etat 2019 birgt nach Darstellung des Stadtkämmerers das Steueraufkommen. Dicke Schweißperlen auf die Stirn treiben ihm allerdings die in den Folgejahren auf die Stadt zurollende massive Neuverschuldung (siehe Grafik) der Stadt, in die den Stadtwerken aus Wasserversorgung und Hallenbad erwachsenden Verbindlichkeiten noch gar nicht eingerechnet sind.