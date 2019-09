Eberbach. (pol/mare) Ein Junge hat am Dienstagabend ein achtjähriges Mädchen angegriffen und gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Das Kind erlitt dabei eine blutende Kopfverletzung, wie die Polizei mitteilt.

Die Schülerin war gegen 19.15 Uhr in der Neckarstraße am Kreisverkehr unterwegs, als sich von hinten ein Junge näherte. Als er neben dem Mädchen war, soll er sie grundlos mit beiden Händen gestoßen haben. Die Achtjährige prallte daraufhin gegen eine Hinweistafel, die an einem Rohrmast befestigt ist. Dabei erlitt sie eine blutende Wunde am Kopf. Der Junge rannte sofort danach weg.

Das Mädchen rannte nach Hause. Im Krankenhaus wurde ihre Wunde dann medizinisch versorgt.

Der Junge soll etwa 1,60 Meter groß und 12 oder 13 Jahre alt sein. Er hat dunkles kurzes Haar, ist schlank und trug eine Jeans. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06271/92100 zu melden.