Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Birgit Strohauer-Valerius ist immer offen für Neues. So zeigte sie sich auch gleich begeistert von der Idee des in Eberbach lebenden Philosophen Jochen König, im Bistro ihres Cafés Viktoria ein "Philosophisches Café" zu veranstalten. Das Konzept der Veranstaltung ist nicht neu: 1992 rief der französische Philosoph Marc Sautet das erste "Café Philosophique" in Paris ins Leben. Sein Anliegen war es, Philosophie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und den Teilnehmern Gelegenheit zu geben, sich mit unterschiedlichen philosophischen Themen auseinanderzusetzen und darüber ins Gespräch zu kommen. Inzwischen gibt es derlei Diskussionsforen in zahlreichen Städten innerhalb und außerhalb Frankreichs, auch in Deutschland.

Am Samstag, 21. Oktober, soll von 15 bis 17 Uhr im Café Viktoria nun erstmals auch in Eberbach ein solches Forum für philosophisch Interessierte stattfinden. "Die Philosophie hat auch Menschen ohne Philosophiestudium etwas zu bieten", ist Jochen König überzeugt. "Besonders, wenn man sie in einem attraktiven Format und in einem ansprechenden Ambiente anbietet - in nachvollziehbarer, verständlicher Weise." Schon lange ist es dem "Odenwälder Philosophen", wie er sich selbst bezeichnet, ein Anliegen, seine "Berufung", die Philosophie, mit anderen zu teilen.

Aufgewachsen in Buchen-Bödigheim, studierte er Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim und war anschließend 25 Jahre lang als Marketingleiter in der freien Wirtschaft tätig. Daneben machte er im Fernstudium seinen Master in Philosophie. Seit 2010 lebt er mit Frau und Tochter in Eberbach. Vor Kurzem machte er sich selbstständig: als Marketingberater, als Honorardozent beim Berufsfortbildungswerk Heidelberg und - als Philosoph mit eigenem "Institut für Weisheitsliebe".

Im Mittelpunkt des ersten Eberbacher Philosophischen Cafés soll nun das Thema "Glück" stehen. "Glück ist eines der Wörter, die man häufig benutzt, die man aber kaum spezifisch definieren kann", meint König. In einem kurzen Impulsreferat wird er in allgemeinverständlicher Sprache die Sicht von Denkern verschiedener Zeiten zum Thema aufzeigen. Anschließend sind die Teilnehmer eingeladen, sich in einer von König moderierten Diskussion aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit heraus darüber auszutauschen.

Bei entsprechendem Interesse könnte das Philosophische Café im "Viktoria" zu einer festen Einrichtung werden, "so einmal im Quartal", schwebt König vor. Dann könnten klassisch philosophische Themen wie "Zeit", "Liebe", "Freiheit" oder auch Themenvorschläge von Teilnehmern zur Sprache kommen. Eingeladen ist jeder, der sich fürs Philosophieren interessiert, philosophisches Vorwissen ist nicht erforderlich. "Und natürlich sind auch Gäste willkommen, die nur zuhören möchten", sagt König.

Info: Anmeldung unter Telefon (0 62 71) 80 99.991 oder per E-Mail an praxis@weisheits-liebe.de. Eintritt: 9 Euro (ohne Verzehr).