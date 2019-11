Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Rathaus, erster Stock, eine Art Beletage des Eberbacher Verwaltungszentrums. Hier befindet sich zum Leopoldsplatz hin das Büro des Bürgermeisters. Doch wer und aus welchem Grund auch immer zu Peter Reichert will, kann da natürlich nicht einfach so reinspazieren. Er muss durchs Vorzimmer – und trifft hier seit 1. August auf ein neues Gesicht: Jasmin Wesch.

Die 40-Jährige ist Nachfolgerin von Roswitha Lenz, die an dieser zentralen Anlaufstelle im Rathaus seit 1993 drei Bürgermeistern assistierte. Wesch sitzt, dem Eintretenden direkt zugewandt, hinter einem großen, blitzblank aufgeräumten Schreibtisch mit Telefon, Rechner und Ablagekästen und setzt zur Begrüßung ein strahlendes Lächeln auf. Alles hier drin ist ordentlich und übersichtlich, im Regal an der Wand reiht sich säuberlich Aktenordner an Aktenordner, „die sind hier nach wie vor wichtig“, erklärt Wesch.

Seit gut 100 Tagen macht Jasmin Wesch jetzt diesen neuen Job, an deren Anfang eine halbtägige Einarbeitung durch ihre Vorgängerin stand. Aber noch ist für die Schönbrunnerin im Vorzimmer des Bürgermeisters „jeder Tag neu!“ Wesch: „Ich muss mir noch so viele Sachen aneignen und mich in Abläufe reinfinden“. Dass sie aber genau an der richtigen Stelle ist, da ist sie sich ganz sicher: „Das ist hier alles so, wie’s mir liegt!“

Zwanzig Jahre lang war Wesch nach dem Abitur 1999 am Hohenstaufen-Gymnasium in einem örtlichen Geldinstitut tätig, hat Bankkauffrau gelernt und ihren Bankfachwirt gemacht. Und sie hat in dieser Zeit auch zehn Jahre lang ein Sekretariat geführt. „Ich hatte Spaß an dieser Tätigkeit“, sagt die Frau, die Organisieren und den Kontakt zu Leuten zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt. Und dieser Posten im Rathaus habe sie deswegen auch sofort gereizt.

Zu ihr kommen Menschen, die ein Anliegen an den Verwaltungschef haben – oder vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie damit an anderer Stelle im Rathaus besser aufgehoben sind. Jasmin Wesch weist ihnen den Weg dahin, „wo man ihnen gleich weiterhelfen kann“, vergibt Termine. Den direkten Kontakt zu den Kollegen im Verwaltungsteam, die Möglichkeit, diese jederzeit um Rat zu fragen, empfindet sie in dieser Einarbeitungsphase auch für sich selbst als hilfreich.

Wenn das Rathaus morgens um 8 Uhr öffnet, sitzt die Chefsekretärin schon an ihrem Platz und bereitet das Tagesgeschäft vor. Das nimmt sie, von einer Mittagspause abgesehen, dann bis nachmittags 16 Uhr, am langen Mittwoch bis 18 Uhr in Anspruch. In ihrer Freizeit betätigt sich die Schönbrunnerin am liebsten sportlich: Sie wandert gern und ist Mitglied im TTC Haag. Dass sie da seit Jahren auch im Vereinsvorstand mitwirkt, ist dann wiederum ihrer Sympathie fürs Organisatorische geschuldet.